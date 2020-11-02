新北市土城永寧捷運站外日前有1隻虎斑流浪貓，不慎遭路過車輛輾傷，懨懨一席趴臥在馬路上，土城分局交通分隊警員游文瑋剛好執勤路過，毫不猶豫趴地為小貓進行口對口的心肺復甦術，持續20分鐘不肯放棄，可惜浪貓最終仍未恢復呼吸心跳，但游警救援畫面被上傳至網路，引起大批網友動容；土城分局今下午舉行表揚活動，感謝游文瑋善行；新北市動保處則提醒，當動物突然心肺功能停止倒臥，馬上實施「CPR」將有更大的機會保命，提醒飼主把握「黃金3分鐘」救援時機。

新北市動保處指出，當動物突然心肺功能停止倒臥，馬上實施「CPR」將有更大的機會保命。然而許多飼主在事情發生的當下驚慌失措，或是根本不曉得如何進行CPR，其實最重要是把握「黃金3分鐘」是最佳的救援時機。

土城分局交通分隊警員游文瑋剛好執勤路過，毫不猶豫趴地為小貓進行口對口的心肺復甦術。（新北市動保處提供／許哲瑗新北傳真）

由於CPR持續5分鐘未果，周警擔心影響車流，將牠抱到路旁繼續施救。（新北市動保處提供／許哲瑗新北傳真）

動保處說明，實施CPR第1步確認呼吸及脈搏，第2步保持呼吸道暢通，清除口中異物，第3步施行人工呼吸1次胸外按摩7次，持續20分鐘即可拯救大部分休克動物，動保處官網有寵物「CPR」教學，可供民眾下載觀看。

動保處表示，每到春秋兩季是動物繁殖季節，車禍、路殺案件頻傳，用路人應更加提高警覺，避免造成遺憾事件發生，而流浪犬貓因為居無定所，在城市中流浪，常因突如其來的車禍受傷，當心肺功能停止實施「CPR」就非常重要，很有機會挽救一條寶貴性命。

動保處呼籲，飼主帶寵物外出時務必要替毛寶貝繫牽繩，提供毛寶貝安全生活方式，避免發生毛寶貝衝向道路影響用路人安全。飼主也會因未善盡飼養管理責任導致犬隻死亡，涉違反動物保護法第30條規定，最高可處7萬5000元罰鍰。

(中時 )