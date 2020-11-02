美國11月3日舉行大選，華爾街日報與NBC在投票前夕公布最新民調顯示，拜登的支持度依然領先川普達10個百分點，在老人與女性選民中，拜登的領先幅度尤其明顯，領先至少20個百分點。

此外，另一份由Morning Consult所做的最後一份選前民調亦顯示拜登保持穩定領先，5成2的選民表態支持拜登，挺川普的則僅4成4。而上屆大選Morning Consult所做的最後一份民調，希拉蕊的支持度為4成8，領先川普的4成6，但最後由川普搶贏選舉人票勝出。

今年大選提前投票的選民人數持續改寫歷史新高，根據統計，今年已完成投票的選民已突破9,400萬人，其中親自到投票所提前投票的有3,404.5萬，透過郵寄完成投票的則有5,996.1萬，提前投票已占上屆總投票數的68.2％。

根據華爾街日報與NBC於10月底所做的全美民調發現，有5成2的選民支持拜登，挺川普的只有4成2，雙方差距與10月中的11個百分點基本上差不多。

然而，民調也發現，在12個一級戰區的關鍵州方面，拜登雖然領先，但幅度縮小至6個百分點，其中拜登的支持度為5成1，川普的支持度則增至4成5。

民調發現拜登在婦女與老人選民的支持度特別高，有5成7的女性選民表態支持拜登，挺川普的只有3成7，男性選民雖然有4成8支持拜登，但也有4成7的男性選民支持川普。

美國老人更是一面倒支持拜登，高達5成8的老人要投給拜登，而挺川普的低到只有3成5，雙方差距多達23個百分點。

在影響選民投票決定的關鍵因素方面，經濟與疫情分居前2大，有4成1的選民表示以經濟因素做出投票決定，有3成8表示是基於疫情，對照上個月的民調，以疫情決定投票意向的比率升高，此一結果除了反應美國疫情升溫外，可能也對川普選情帶來衝擊。

(工商 )