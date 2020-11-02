倫元投顧分析師陳學進表示，台股2日開高收紅，終場上漲44.97點，漲幅0.36％，收在12,591.31點；櫃買指數則表現相對弱勢，下跌0.68點，跌幅0.42％，收在161.25點；三大法人進出方面，外資轉買29.1億元，投信續賣6.26億元，自營商賣超24.81億元，惟外資法人於台指期減碼807口多單，累計淨多單部位為27,584口，心態呈現謹慎保守。

受美國總統大選、新一輪紓困方案卡關、歐美疫情惡化等心理因素影響，加上預計於台北時間5日凌晨，美國將公布大選計票結果，市場擔憂選舉結果出現重大爭議，全球股市近期陷入愁雲慘霧，連帶使台股2日加權指數一度下探至12,480點。

個股方面，本周納入投資組合的東和，目前股價低於淨值、量價結構處於多頭趨勢，在內資法人大戶偏多心態不變下，只要量價不失控，預期後市仍有上漲機會。

選股方面，在大盤震盪拉回過程中，部份個股於低檔亦逐步出現止穩跡象，除權值股低檔買盤力道增強、股價持穩外，東和、士開、正文、統新、長園科、立凱-KY、台表科、日月光投控、系統電、友威科、順德、廣寰科、生華科、高端疫苗、國光生、毛寶，股價2日亦表現亮眼。

展望後市，無論美國大選由誰勝出，只要不出現重大選舉爭議，預期隨不確定因素消除後，股價終將回歸基本面。而美國新一輪經濟刺激方案，也將於選後迅速通過，隨時序進入感恩節、聖誕節、雙11及農曆年等旺季，整體經濟復甦可期。預期隨明年初疫苗的出爐、開放施打後，經濟可望出現報復性回升，股市亦可望再攻高。

(工商 )