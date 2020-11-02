證券分析師葉良超表示，以技術面觀察，台、美兩地股市目前行情仍處回檔格局，在趨勢尚未扭轉前，後市恐將持續下行。台股方面，目前來到回檔低位區，預估短線仍有下修空間，建議投資人可於彈升階段出手操作。而在美國大選選情揭曉後，市場恐將出現大幅震盪，投資人屆時可伺機進場布局。

全球新冠疫情未歇，且有越演越烈的趨勢，美國累計確診人數屢創新高，加上經濟刺激法案談判至今民主黨、共和黨仍無共識。經濟數據方面，美國芝加哥10月採購經理人指數（PMI），由62.4小幅縮減至61.1。

距離美國總統大選僅剩一天時間，在極度不確定的恐慌氛圍下，美股四大指數30日持續下跌，道瓊指數下跌157點，以26,501點作收，跌幅0.59％。

展望後市，本周除總統大選外，美國10月非農就業人口變動數據、聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決議皆將於6日公布，投資人可持續留意。

個股方面，本周納入投資組合的中鋼，目前股價位居低檔整理區，已初具向上走升之雛形。

(工商 )