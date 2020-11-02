逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:492020/11/02 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政表示，美國三大指數近期紛紛回測季線，加上德國、法國為首的歐洲股市相對弱勢，只要大盤遲遲未補12,699～12,761點跳空缺口，短線就依舊有盤跌疑慮，尤其季線開始扣抵高檔區走平，建議投資人現階段除謹慎操作、控制持股成數外，切勿追高殺低，並提防騙線情況，保留大部分資金，在修正盤中出現所謂「壓不扁玫瑰」，就可能是下波飆股。 個股方面，本周納入投資組合的中租-KY，回測月線後在度反彈，業績穩定成長。 (工商 ) #中租-KY #啟發投顧分析師楊基政 #扣抵 #逐洞賽 #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新聞早班車》扼止炒房第一槍 內政部首度跨縣市稽查 05:162020/11/02 政治 迎i12第二波拉貨潮 14檔閃耀 04:102020/11/02 證券．權證 台灣大賽》蘇緯達代打轟3分炮 兄弟隊史第2人 13:032020/11/02 體育 《盤中解析》電子權值股熄火 續高檔量縮修正 11:422020/11/02 財經 分析師：拜登當選將拉抬歐股 04:102020/11/02 全球財經 《晨間解盤》選前跌、選後漲機會較大(倫元投顧提供) 08:182020/11/02 財經 《日股》企業財報提振 日經反彈收復失土 16:142020/11/02 財經 《集中市場》權王大逆轉 外資轉買助陣、本土法人不跟 15:232020/11/02 財經 瘋購雙11 中租基金平台也推「1＋1」享終身零手續費 15:592020/11/02 財經 《晨間解盤》支撐恐看半年線 等待反轉信號(日盛投顧提供) 09:062020/11/02 財經 財經熱門新聞 大選後美股會崩？專家爆散戶砍光 恐犯下大錯 - 財經 川普拚連任不只為美國 竟有260億鉅債未來4年到期 - 財經 華為最艱難時刻 任正非曝要找這種「兵力」才能打贏 - 要聞 想買台積電小心！下300股變300張 違約交割2大補救曝光 - 財經 生技股王爭霸 本周掀牌 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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