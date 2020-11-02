啟發投顧分析師楊基政表示，美國三大指數近期紛紛回測季線，加上德國、法國為首的歐洲股市相對弱勢，只要大盤遲遲未補12,699～12,761點跳空缺口，短線就依舊有盤跌疑慮，尤其季線開始扣抵高檔區走平，建議投資人現階段除謹慎操作、控制持股成數外，切勿追高殺低，並提防騙線情況，保留大部分資金，在修正盤中出現所謂「壓不扁玫瑰」，就可能是下波飆股。

個股方面，本周納入投資組合的中租-KY，回測月線後在度反彈，業績穩定成長。

(工商 )