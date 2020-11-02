受到樂觀德國的驅動，十月歐元區工廠活動成長，為在新冠疫情再次嚴重侵襲之時，出現似乎為最後亮眼表現。該數據也突顯出歐元區集團內分歧的表現。另外十月歐元區服務業出現萎縮。

歐元區IHS Markit製造業PMI指數十月來到54.8，優於九月的53.7，並為自2018年七月以來(27個月)的最高讀數，亦高於初值預估的54.4。

衡量產出的次指數，也從九月57.1反彈到58.4，亦超過57.8的初值。

十月份需求飆升工廠得以累積大量工作，樂觀者獲勝。然而PMI數據亦顯示，樂觀情緒減弱，受減少聘僱影響，未來產出指數從63.8跌到十月的62.7。

德國再次因較大漲勢成為表現之星，工廠新訂單的飆升，超越過去25年紀錄。

雖然製造業目前數據處於樂觀，但此波復甦力道端看家庭行為是否回復正常，以及勞動市場(雇用)是否走強，但是從最新各國政府封鎖措施來看，路途似乎已遙遠。新的管制措施意味著製造業活動會受到壓抑。

(時報資訊)