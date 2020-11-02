新冠肺炎(COVID-19)疫情持續蔓延，在歐美國家更是看見秋冬第二波疫情襲來，包含法國、德國、英國等都已啟動封城禁令，竭力遏止疫情擴散。正是因為疫情影響，視訊服務持續成為倍受矚目的焦點。Google針對旗下的 Google Meet，終於在近期加入了自訂背景的服務，讓不少疫情期間經常需要參與線上會議的用戶，可以降低視訊會議時因背景雜亂而來的尷尬。

在視訊服務 Zoom 加入自訂背景功能幾個月後，Google 終於也宣布加入了類似功能。Google AI Blog 指出，Google Meet 加入使用者自定背景功能，當中運用了 Google 所研發的 MediaPipe。這是Google的開放源代碼框架，可用於跨平台的直播和串流媒體可定制ML(機器學習)解決方案。藉此，經常使用 Google Meet 進行線上會議的使用者，可以透過自訂背景的功能，讓線上會議的過程中，不會因所在地點的背景帶來額外的煩惱。而除了自訂背景之外，先前 Google Meet 也像其他視訊服務一樣加入了模糊背景的功能，同樣可用於視訊會議之中。

根據 Google 部落格的說明，目前使用者自訂背景的功能，先支援 Windows 以及 macOS 系統的 Chrome 瀏覽器以及 Chrome OS；未來也將向 iOS 以及 Android 手機用戶推行。

因視訊會議的需求仍舊因為疫情而高漲，據了解 Google 預計將會在接下來一段時間後，為企業用戶加入更多管理者權限，其中就包含能否允許使用者更改背景功能；而針對教育用戶，Google 則會將學生能否自行修改大頭照的權限，交給教育版用戶的管理者。

先前在宣布推出 Google Workspace 整合式平台之時，Google 也宣布原先開放給所有民眾可免費使用 Google Meet 完整功能的福利(原本至 2020 年 9 月 30 日止)，將延長至 2021 年 3 月 31 日，使用時不會受到時間長度的限制(上限 24 小時)。

(科技)