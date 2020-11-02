美國華盛頓郵報日前揭露台灣在剪輯祝賀蔡英文總統連任影片時，偏重共和黨議員，事後還向民主黨道歉，但外交部事後指該報導不正確。對此，資深媒體人黃暐瀚直言，台灣千萬別押寶，因為民主黨也有機會執政，得罪民主黨對台灣沒好處，他更直言，「這種蠢事，千萬別做」。

黃暐瀚今(2日)在臉書上表示，「千萬別押寶！」並指出，華盛頓郵報會知道這件事情，顯然是有美國民主黨的議員，錄了影片，版面篇幅卻不如共和黨議員，有所抱怨，而這抱怨，不只在心裡，還讓華郵記者知道了。「這在外交上，是很失禮的事情」。

黃暐瀚指出，不管川普跟拜登誰當選，台灣都要繼續跟美國往來，不是不要「押錯寶」，而是「根本不要押寶」，連押都不要押。而且，就算川普這次贏了，4年後，8年後，民主黨沒機會上台嗎？捧共和黨，得罪民主黨，對台灣的「好處」是什麼？這種蠢事，千萬別做。黃暐瀚還以駐美大使蕭美琴4年前的言論為例，指她過去對川普的批評，現在變成了尷尬。

最後，黃暐瀚也說，政治不要押寶，不是只對美國民主黨跟共和黨，站在台灣利益優先的立場，對美對中對日，我們也不該押寶，而該保持等距。「親美、友日、和中」，才是對台灣有利的選擇。

網友們也留言回應，「親美，友日，和中，咦！這好像韓市長也有過這樣的主張，是不是！」「這是外交ABC，為何政治人物會不懂？英文好就能當駐美代表？」「最近看牯嶺街少年殺人事件，就有播出當時政府押寶甘迺迪的對面，還說他是沒經驗的人，結果大家都知道」。

千萬別押寶！ 華盛頓郵報日前報導，台灣（中華民國政府）單押川普。 不是最近，而是早在今年520總統就職典禮，美國議員錄製影片慶賀，結果台灣方面，放大共和黨議員的談話，刪減民主黨議員的篇幅，台灣民眾不清楚，但此舉引起美國民主黨議員的不滿。... 由黃暐瀚發佈於 2020年11月1日 星期日

(中時新聞網)