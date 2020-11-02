因應台南市發生重大校園安全事件，新竹縣警局少年隊及各分局2日主動聯繫各學校，全面盤點檢視校園、宿舍、周邊巷道及燈光照明設備，將加強巡守避免校安事件發生，並將建構「校園安全地圖」。

縣警局指出，「校園安全地圖」以派出所的轄境圖概念出發，盤點現行校園內監視器及周邊道路監視器，利用GOOGLE地圖逐一標示，並將監視器角度方向繪出，從而判斷監視器數量及角度是否不足。

如有需要增設監視、照明設備，由各分局行文鄉鎮市公所儘速改善，道路設計不良地點行文予權責單位儘速改善追蹤列管。

同時，針對校園監視器的品質，在「夜間、濃霧、大雨」都能看清楚的前提下，希望校方對監視器與照明設備都能相對應，監視器安裝務必「往外照、調角度、打雲端」，讓監視器發揮最大功效從而建構「校園安全地圖」。

另外，縣警局規畫各級學校，分層實施幹部親自訪視，從警察局少年隊長、分局長等會同縣府教育處及校外會，針對轄內138所學校共同聯合執行。

警方執勤及民力運用著重在校園周邊死角，律定上、下學及夜間時段，將學校周邊200公尺納入巡邏勤務路線巡簽，協勤民力配合員警執行校園週邊巡邏、守望等勤務。

縣警局指出，少年隊、婦幼隊及分局到校園安全宣導，強化學生自我保護及被害預防觀念，本學期已執行109場次，確保校園環境安全，給學子良好安全的學習環境。

(中時 )