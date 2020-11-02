台中市是全國第二大都市，卻是六都唯一沒有消防排煙車的城市！市議員王立任等2日要求市府以市長第二預備金消防局盡速購置，以減少未來傷亡的可能性，切莫讓憾事再度上演。副市長陳子敬當場要求消防局簽辦添購計畫，並將向市長提出動用第二預備金在明年添購消防排煙車。

市議員王立任、謝志忠、張玉嬿、張耀中昨指出，消防排煙車為滅火環節所需設備之一，主要用於機房室、長公路隧道、地下建築物、耐火建築物等充滿高熱煙霧或缺乏氧氣之災害現場；可進行送氣排煙或滅火降溫救助人命，使消防搶救工作更有效率。

「濃煙是火場頭號殺手！」王立任說，中市2019年火災死傷原因有高達50％是因吸入有害氣體。近年地下室火災件數2018年12件、2019年18件、2020年(1-9月)為18件，呈逐年上升趨勢；最近高樓社區、賣場越來越多，國道四號豐潭段將在2022年通車，將會有3座長隧道，消防排煙車未來將扮演不可或缺的角色。

張玉嬿認為，中市消防局2021年預算，將花費約7500萬購置消防運輸設備上，消防局更應審慎思考該如何撥用預算來購置排煙車，或動用第二預備金為台中市增購消防排煙車。一輛消防排煙車只要價900萬元，消防局盡速修改預算在明年度優先購置消防排煙車，加強消防局打火設備。

陳子敬當場要求消防局簽辦添購計畫，並將向市長提出動用第二預備金，在明年添購消防排煙車。消防局長曾進財說，台中市的確需要至少2至3輛消防排煙車，並且會盡速簽出公文，市府在明年可以擁有消防排煙車。

(中時 )