桃園市環保局自去年開始開發循環借用環保容器App，與81家業者合作，建立了飲料杯及容器借用、歸還、清洗、配送完整循環使用平台，以及開發自助歸還站，利用手機綁定實現甲用甲還或甲用乙還兩種便利歸還方式，為全台第一容器循環的縣市。

環保局同仁於去年11月開始試辦，無論是外帶飲料或是開會外送餐盒都是使用容器循環模式，不僅大量減少一次用餐具，茶水間也變得更乾淨了，成效非常顯著。

桃園市 ▲目前自願加入環保容器循環平台有喜憨兒喜歡你咖啡、甘萃鮮飲茶、木昂手作咖啡、清玉茶飲、茶大叔、蕃薯藤有機專賣店、TINA廚房、阿嬤咖啡屋、迦太基地中海料理及大溪游記百年油飯。（姜霏攝）

環保局長呂理德表示，政府不斷推動自帶環保杯器多年，許多市民都已養成習慣，但是對於沒有自備容器或是有外送需求消費者，商店仍然會提供一次喝完即拋棄杯器。因此環保局嘗試將容器結合智慧循環物流新消費模式，將商店及委外專業清洗業者結合，建立了飲料杯及容器借用、歸還、清洗、配送完整循環使用平台，同時也能利用手機綁定，可以在不同地點歸還。

桃園市長鄭文燦2日參加「好桃器」記者會時提到，「飲料你喝，容器我洗」，透過回收的環保容器委託專業清洗商清洗消毒後循環使用，幫民眾解決衛生安全疑慮，也解決了餐廳業者需自行清洗的不便，桃園市為第一個採用環保便當盒作為循環容器的城市。

環保局表示，目前自願加入環保容器循環平台有喜憨兒喜歡你咖啡、甘萃鮮飲茶、木昂手作咖啡、清玉茶飲、茶大叔、蕃薯藤有機專賣店、TINA廚房、阿嬤咖啡屋、迦太基地中海料理及大溪游記百年油飯。

環保局長呂理德表示，除推廣容器循環平台，近日內也推出使用環保容器集點的抽獎活動，即日起至11月30日止只要使用好桃器或自備容器至合作店家消費即可參與集點抽獎，到店個人消費每次最高集3點，團體消費不在此限，將於12月抽出多項大獎，包括有iphone SE、氣炸鍋、除濕機、Switch Lite…等，多達97項活動詳情詳見活動網頁 （網址：https：／／ppt.cc／flPH8x）查詢，也可搜尋活動官方Line（ID：@136exdjd），邀請桃園市餐飲業者及市民朋友可以相揪來參加，持續為桃園市拓展共享新食器時代版圖。

環保局表示，特約商店現達81家，包括桃園在地知名連鎖品牌蕃薯藤有機專賣店及Tina廚房等，並持續不斷增加中，歡迎想要加入特約商店的店家來電(03-3318665廖小姐)詢問，一起加入減廢趣的行列。

(中時 )