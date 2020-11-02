走過64年的東海郵局為獨棟日式木造建築，有「最有氣質郵局」的美稱。（林欣儀攝）

號稱「最有氣質郵局」的東海大學郵局，是全台第一間設置在大學校園內的郵局，至今走過一甲子，陪伴許多師生成長，卻因網路科技興起、信件量大幅滑落等因素，11月2日吹熄燈號，中華郵政公司將其搬遷至鄰近的備援中心大樓重新營運，舊有房舍則改為代辦所。

踏進東海大學，頗具特色的獨棟日式木造建築就是舊東海大學郵局，在東海任職已27年的學校總務長黃皇男說，設立於1956年的東大郵局多年來服務師生，早期書信往返、學生寒暑假寄送行李、包裹，都仰賴它，可說是東海人共同的回憶，「從沒想到它會消失！」

想到東海大學郵局將搬離校園，師生們都很不捨，近來更接連舉辦歡送郵局的活動，中華郵政公司則強調，東海校園內現有4家超商，再加上近年來業務量大幅減少，才決定搬遷，未來原址將保留、作為代辦所使用，預計將成為郵局小型紀念館。

配合東海郵局搬遷，台中郵局特別發行限量紀念郵票，並更新新郵戳為首日，吸引許多民眾來蓋印、寄信；東海大學郵局則同時搬遷至台灣大道上的備援中心一樓，2日上午熱鬧開幕，中華郵政公司董事長吳宏謀說，東大郵局是師生珍貴的回憶、無形文化資產，盼代辦所延續其既有精神。

台中郵局經理丘京華指出，東大郵局早在19年前就計畫搬遷，現在將其與台中榮總郵局整合，新營業所占地190坪，服務範圍擴大至東海商圈、夜市，盼未來服務人數與業績都能翻倍。

(中時 )