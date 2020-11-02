礁溪老爺露營樂活假期超搶手，旅展一開賣及秒殺完售。（老爺酒店集團提供）

台北國際旅展開展最後一日，民眾進場直奔優惠超值的旅宿商品，幾間星級飯店仍出現排隊人龍搶購餐券，據觀察，多家旅展單日業績超過千萬的飯店，多為飯店集團，如老爺酒店集團、晶華等。老爺酒店集團透露，從線上旅展開始，民眾購買住宿套票券的人數激增，尤以礁溪老爺的「露營車」限量商品，其首日即搶購一空，而「環島券」則由熱門觀光景點飯店帶動其他市區型商務飯店，今日銷售2800萬，共3筆大單，一筆是1800張、另一筆則是1500張的聯合住宿券，因此拉高整體業績。業者表示，旅展整體業績成長4成，整體預估可望創造2.2億銷售額，散客大單長不少，許多購券常客會預先訂房間日期再買住宿券，礁溪、知本老爺都是如此。

老爺酒店集團在4天展期銷售近7780萬，線上旅展開賣10天衝破1.1億元，目前累計近1.9億已創下老爺參展以來的新高紀錄！實體展銷售額是去年ITF的1.5倍，線上旅展則10天就突破1億大關，是去年同天數的4倍，成長幅度及速度都稱霸！老爺線上旅展將持續至11月6日。

預期國旅熱潮將延續至2021年，老爺集團策略性新商品「老爺微環島套券」首賣即成旅展新寵，一套3張住宿券1萬3200元可彈性規劃為4天到5天的環島假期，花費不到以往國人平均5萬出國預算的三分之一，成為熱銷榜上的黑馬。在全台主要城市、溫泉區及觀光景點佈局共11家飯店的老爺酒店集團，歸納本屆ITF三大關鍵字「住宿券不漲價」、「唯一環島假期商品」、「秒殺露營車體驗」，成為住宿券銷量第一、住宿商品銷售額居全台之冠的飯店集團，光是「老爺聯合住宿券」單一商品即佔該集團在ITF總銷售額的6成之多。

業者分析，綜觀實體旅展趨勢之一，消費者搶券主攻飯店住宿券，老爺聯合住宿券的優惠期長(至2022／3／17)、11家飯店可選擇、買20張送2張團購更划算，本屆狂賣４萬張，至線上旅展結束還有5天預估將突破5萬張，高達2019年旅展整體銷量的2倍！其二，「瘋搶限量」雖是旅展永恆的風景，但礁溪老爺樂活露營體驗假期在實體展每日限量150套、線上限量600套共1200套全數秒殺售罄。老爺酒店集團表示去年ITF只賣600套，今年加開1倍的組數仍然供不應求，瞬間完售的速度也是前所未見。其三，東台灣旅遊商品仍是疫後的熱門標的，知本老爺獨立住宿券不論是雙人行、家庭遊或三天兩夜假期都賣出好成績，帶動雙老爺假期知本老爺X台南老爺行旅住宿套券也熱賣，銷售額相較於去年成長逾100％。

其線上旅展單筆消費滿1萬元，仍有機會抽中5天4夜環島假期大獎，11月13日將統一於老爺酒店集團官方網站公布抽獎結果。業者表示，旅展期間加入老爺酒店集團官方LINE帳號，還可享天天抽聯合餐飲券好康、現場刮刮卡沒中大獎者也將在LINE抽出第二波老爺聯合住宿券獎項。

(中時 )