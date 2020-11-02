嘉義公園不准攤販擺攤，市府偕同警方在場加強勸導及執法。（嘉義市政府提供）

嘉義公園今天起不准攤販擺攤，攤販無奈，仍有部分攤販觀望、設攤，嘉義市政府人員偕警方到公園加強執法，對1名攤販開出勸導單，市府建設處表示，希望攤販配合，勿成為流動攤販，屢勸不聽就開罰，市府也有機制可輔導攤販到合法市場設攤。

市府日前下令限期攤販自11月2日起不准在嘉義公園擺攤，今天是禁攤令第1天，仍有部分攤販擺攤，也有攤販在附近走動，也有晨運民眾為攤販發聲。

建設處長陳光興表示，平常有約5、60個攤販聚集在公園東北角一帶，該處10月27日開始宣導禁止設攤，今天大部分攤販配合未再擺攤，僅對1個按摩攤位開出1張勸導單

勸導。

陳光興說，依《嘉義市公園管理自治條例》公園內本來就不能擺攤，越來越多外地觀光客來嘉旅遊，屢有遊客反映公園攤販有礙景觀，市府加強執法，若攤販屢勸不聽，依法可開罰600元至1200元，攤販若需要，也能輔導攤販進到合法市場營業。

60歲陳姓攤販說，在嘉義公園擺攤賣自種蔬果近20年了，賺微薄收入讓一家人溫飽，以前市府曾嚴格取締，就跑給警察追，當時連續被開5、6張罰單，現在年紀大了，跑不動了，只能配合收攤了。

長年在公園晨運的林姓、許姓男子說，向攤販購物的人有來運動的民眾，也有觀光客，都能促進在地經濟，外縣市的公園也有攤販市集，這也是庶民生活的一景。

(中時 )