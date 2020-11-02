美國總統大選即將登場，雖然候選人拜登的全國民調依然領先，但與川普的差距正逐漸縮小，讓選情結果難以預測。加上台股近期受蘋果發表、各家法說等消息不斷，在相關個股股價未有明顯波動下，投資人多抱持觀望的態度，不敢貿然進場。

不過，相較一張股票需花上萬塊來說，幾千元便可入手的權證，成了投資人伺機參與大行情的一項好選擇。加上權證多空皆可操作的特性，若手上恰好有股票部位，在擔心選後行情往下的情況下，也可選擇認售權證反向操作，達到避險的效果。

麥格理證券指出，台股指數權證連結標的是台灣加權指數，對於想參與行情又擔心個股輪動快，選股難度高，指數權證可省去不少選股所需的時間，與台股指數選擇權相比，還有造市鋪單量充足、流動性佳、買賣所需成本較低的優點。

而對於如何篩選台股指數權證，權證發行商建議關注三大重點，第一、選距到期90－120天以上的權證：時間價值流失的速度較慢。

第二、配合對指數走勢預期選擇適合的履約價，例如若認為選後加權指數會下探12,000點，履約價可選11,888左右，價外5.8％，04310P台股指麥證04售03；反之，若認為選後加權指數會上漲，則履約價可選擇13,000點左右，價外2.4％，071886台股指麥證03購06的認購權證。

第三、持有5到10天有賺就可出場，但方向看錯要記得停損，因權證有時間價值流失的特性，不像股票適合長抱，一旦有賺即可出場，看錯方向也不要向下攤平，要嚴設停損點。

(工商 )