國發會主委龔明鑫2日表示，未來在物聯網、人工智慧及量子電腦等技術發展下，資料將是數位時代最重要的戰略性資產，大量資料的分析及應用不可或缺。

國發會2日舉行政府資料開放頒獎典禮，龔明鑫致詞時指出，瑞士洛桑管理學院（IMD）近期公布的「2020年IMD世界數位競爭力評比」，台灣排名第11名、較去年上升二名，顯現政府持續提升數位競爭力的決心

國發會表示，目前推動政府數位轉型，政府資料開放平台已超過4.6萬筆資料集，其中包含盤後個股收盤價、全國營業稅籍登記等高應用價值資料，採取開放資料授權條款釋出。資料集品質也持續提升，符合「機器可讀」、「結構化」、「開放格式」的金標章資料集比例已經達到80％，讓各界更簡易應用資料。

行政院長蘇貞昌致詞時也指出，資料已成全球最關鍵的戰略性資產，以口罩地圖為例，有效解決民眾購買口罩問題，也讓台灣科技防疫成果被國際看見。

國發會以「優質共享 開創新視界CREATING FUTURE WITH OPEN DATA」為主題，舉辦109年度政府資料開放頒獎典禮。蘇貞昌、龔明鑫、政委唐鳳分別頒發資料開放應用獎、資料開放金質獎及資料開放人氣獎給26個獲獎機關。

蘇貞昌說，台灣作為科技大國，擁有堅實資通訊產業優勢，如果能鏈結資料進行大數據分析，及AI、AIoT等技術應用，並藉由公私協力提升資料價值，除了可以創新政府服務外，也能深化數位經濟發展，提升台灣數位競爭力。

蘇貞昌說，在疫情衝擊下，資料已經成為全球最關鍵的戰略性資產。以今年獲得資料開放應用獎生活（企業）應用組第一名的口罩地圖為例，健保署開放口罩庫存量、特約藥局點位資料，公民社群發揮創意開發超過142項應用，有效解決民眾購買口罩問題，也讓台灣科技防疫成果被國際看見，獲得各界肯定。

(工商 )