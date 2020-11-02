不少人都有對發票的習慣，尤其財政部宣布今年下半年每一期發票比上半年增開一組六獎，再加上雲端發票專屬獎項，增加更多中獎機會。有網友好奇，若見到地上看似無人的發票，是否會撿走拿去對獎？引起熱議，但其實恐不小心就犯了刑法「侵佔罪」。

原PO在PTT上表示，去超市買東西，但店門外卻看到發票被亂丟，好奇問網友「路上發票會撿嗎？」雖然有部分網友認為，「只要是路上的都不會撿」，或覺得髒，但多數網友表示「撿啦，那次不撿」、「撿啊，200萬耶」、「一張期望值超過一，看你地上有1塊會不會撿啊」、「我都撿去送警察局，給你參考」。

甚至有網友透露，通常撿到的發票更容易中大獎，或是會選擇直接順手捐出去。「必撿，如果中大獎絕對捐出部分」、「會，而且有撿了後來中獎的」、「曾撿過，中獎後捐給公益團體」、「只要沒有髒到不敢碰，一定撿！撿到的常常中獎」、「撿啦，每次中獎的都是那些路邊撿到的」。不過一位網友卻強烈建議不要撿，並警告，「再亂撿等一下被告侵佔，我之前一張中1000塊的發票掉了，還考慮去調監視器」。

事實上，若撿到發票，不管有沒有中獎，最好還是送去警察局最好。據悉，拾獲的發票並不是屬於自己的財產，在不是「無主物」的前提下，隨意佔有他人「遺失物」的話，恐觸犯刑法中的竊盜罪或侵占罪。且就算將撿來的發票隨手捐給公益團體，仍屬犯法行為，有可能被檢察官起訴。

(中時新聞網)