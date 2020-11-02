看漲人民幣押注飆升 人行開始反擊 18:122020/11/02 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 人民幣連5個月上漲，在岸人民幣兌美元（CNY）自5月底低位以來已經大漲近7.5％。(shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據路透報導，隨著拜登勝選的可能性不斷升高，而比起川普，拜登較不可能重啟貿易戰，使得看漲人民幣的押注也在增加，中國人民銀行（大陸央行）對最近人民幣快速升值愈來愈不放心，當局開始回擊。 人民幣連5個月上漲，在岸人民幣兌美元（CNY）自5月底低位以來已經大漲近7.5％。 對拜登將贏得大選並使中美關係趨穩的投機性押注，也持續推動了數年來最強勁的人民幣升勢。 路透報導，有外匯交易員指稱，有大陸國有銀行近期一直賣出人民幣，並利用貨幣互換來提高人民幣借款成本。 (旺報 ) #人民幣 #拜登 #報導 #銀行 #大陸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 選前關鍵民調燃起川普支持者希望 令拜登陣營焦慮 09:332020/11/02 國際 川普催票求勝 連跑10場造勢 04:102020/11/02 全球財經 投票前民調 川普仍落後拜登10個百分點 17:512020/11/02 財經 大選倒數計時 金融圈大老改挺拜登 21:192020/11/02 財經 《國際金融》美國大選＋新冠惡化 美元維持上漲 12:502020/11/02 財經 外送員等太久遭罵「不送拉倒」 氣炸拿櫃台餐點亂砸遭打趴 11:142020/11/02 社會 她向前男友索討「2千萬分手費」 法官認太超過了 08:572020/11/02 兩岸 《基金》新興5國資產配置青睞俄羅斯 留意拜登當選地緣政治風險 09:092020/11/02 財經 早餐愛吃這稀飯組合 CEO心臟病風險指數飆升 09:512020/11/02 健康 鐵口直斷！外交學者預估「最終票數」：拜登將大勝川普 09:082020/11/02 政治 兩岸熱門新聞 川普勝選政府大換血？美媒：衛生與情報首長將全數解雇 - 政經 中國大陸下令研擬家庭緊急物資儲備建議清單 引議論 - 兩岸 - 中央社 日本擬造超級神盾艦 應對大陸與北韓導彈威脅 - 兩岸 吹風機烘烤熱水淋燙男友下體 港女性虐獲判3年5月 - 兩岸 如果台海衝突 陸學者：台北心知肚明 美國不會幫忙 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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