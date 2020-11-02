據路透報導，隨著拜登勝選的可能性不斷升高，而比起川普，拜登較不可能重啟貿易戰，使得看漲人民幣的押注也在增加，中國人民銀行（大陸央行）對最近人民幣快速升值愈來愈不放心，當局開始回擊。

人民幣連5個月上漲，在岸人民幣兌美元（CNY）自5月底低位以來已經大漲近7.5％。

對拜登將贏得大選並使中美關係趨穩的投機性押注，也持續推動了數年來最強勁的人民幣升勢。

路透報導，有外匯交易員指稱，有大陸國有銀行近期一直賣出人民幣，並利用貨幣互換來提高人民幣借款成本。

(旺報 )