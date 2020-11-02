王金柱（右一）指導女兒王亭惠（右三）在全國工科競賽車床組奪冠。（勞動力發展署雲嘉南分署提供／莊曜聰台南傳真）

勞動署雲嘉南分署舉辦全國工科競賽，吸引全台33所高中職58位學生參賽。（勞動力發展署雲嘉南分署提供／莊曜聰台南傳真）

大甲高工三年級學生王亭惠參加全國工業類科實作競賽，在車銑床技術中與其他58位選手同場競技，拿下冠軍，是這次競賽唯一獲獎的女性選手，巾幗不讓鬚眉，成為全場「嬌」點，而最大的幕後推手，就是她的指導老師王金柱，也是她的爸爸。

王亭惠在國中時學習的是美術，就讀大甲高工後，卻「棄文從武」轉學機械與車床，跟的師傅就是自己的爸爸，傳承好技藝，也決定要當選手參賽；王金柱知道選手路不好走，訓練自家女兒不手軟，培養出吃苦及克難精神。

王亭惠說，做這行需要體力，像是鎖車床夾頭較費力，對愛美的女生來說，雙手因訓練、實作容易變粗長繭，指甲縫也會卡黑污，不過看到工件做好，尺寸、表面漂漂亮亮，成就感油然而生，她也希望讓大家明白，女生在機械、車床領域也能有好表現，希望未來成為國手，也打算美術結合機械，讓工件更有美感。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署與友嘉實業集團、虎尾科技大學舉辦全國工業類科實作競賽，分成車床組及模具組，比賽中需用各種刀具做出指定的零件，尺寸精準度成為勝負關鍵，王亭惠奪得車床組冠軍、模具組冠軍由南港高工馬郁庭拿下。

勞動署雲嘉南分署副分署長許慧香表示，機械及模具產業對車銑床技術人力需求量大，未來將持續透過競賽及職訓來培育車銑床人才；而模具設計工程師、繪圖技術員、機具操作技術人員、產品打樣技術員等，入門起薪約25K，從事5年以上如可獨立作業，薪資可超過40K。

(中時 )