美股科技巨頭上周開出新一季財報，除蘋果iPhone銷售狀況呈現下滑情況，均繳交出不錯成績，然而，隨著新一輪經濟刺經法案確定選前過關無望，歐洲疫情激升，加上美國大選將至，美股短期陷入劇烈震盪，道瓊工業指數更寫下3月以來最大單月跌幅。專家認為，今年美股3月觸底後，主要帶起升勢的科技股，無論是拜登、川普誰當選，都面臨難以支撐美股後市的困境。

據路透報導，太平洋人壽基金顧問公司資產分配負責人Max Gokhman表示，這些變化正在慢慢發酵，並從9月起對大型科技股的投資評級從增持降至中性。一些基金經理認為，無論美國總統大選最後誰勝出，兩黨對於科技股的態度相當明顯。

先前由美國眾議院司法委員會反壟斷小組提出一份近450頁、針對美國4大科技巨頭包括蘋果、臉書、亞馬遜以及Google母公司Alphabet對壟斷市場行為與影響，成為科技時代到來之後，繼微軟當年的訴訟案最大規模的調查。此外，新紓困案雖難在選前過關，但選後協商恢復並通過這項法案後，預計價值股最有機會受惠，科技股漲勢恐怕難如先前一樣強勁。

4大科技巨頭目前在標普500指數中有23%比重，這些股票的波動對金融市場產生巨大影響。

綠光資本（Greenlight Capital）對沖基金經理David Einhorn給出一份客戶信提到，科技股正處於巨大的泡沫當中，這個泡沫已經在標普500指數於2020年9月2日創下新高紀錄的時候破滅，美股近2個月來的悽慘表現更證明此事。

瑞銀全球財富管理公司（UBS Global Wealth Management）給出的一份報告也提到，對大型科技股來說，之後要有意料外的漲勢相當困難。

(中時新聞網)