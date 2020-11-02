內政部墾丁國家公園管理處贈送9隻梅花鹿，已運抵大坵島，目前暫時關於圍籠內。（連江縣產發處提供／葉書宏連江傳真）

內政部墾丁國家公園管理處贈送9隻梅花鹿，已運抵大坵島，目前暫時關於圍籠內。（連江縣產發處提供／葉書宏連江傳真）

內政部墾丁國家公園管理處贈送9隻梅花鹿，已運抵大坵島，目前暫時關於圍籠內。（連江縣產發處提供／葉書宏連江傳真）

連江縣北竿鄉大坵島近年來因梅花鹿生態成為觀光旅遊新寵，為改善大坵島梅花鹿基因窄化問題，經由立委陳雪生協助爭取，內政部墾丁國家公園管理處贈送9隻梅花鹿，1日已順利運抵大坵島，目前暫時關於圍籠內，待觀察後會擇期野放。

據悉，北竿芹壁號稱「馬祖地中海」，是馬祖閩東建築最具代表性的聚落保存極為完整，深受國內外建築、文化和藝術界的青睞。

值得關注，大坵是一座位於北竿北方小島，島上除了原有的通道外，還建有一條主要的步道，可欣賞豐富的動植物生態及海蝕地形，在步道上除了可以看到軍事設施場景外，更隨處可見野放梅花鹿來回奔跑，牠們悠遊在叢林、步道，是馬祖近年來相當受矚目的觀光資源。

連江縣產發處表示，2014年墾丁贈送6隻母鹿，今年又贈送9隻（5公3母1幼）梅花鹿，1日上午已經運抵大坵島，運送過程由專業獸醫負責監控鹿隻健康，在大坵島上鹿群活蹦亂跳，長途運送並未對鹿隻造成不適。

(中時 )