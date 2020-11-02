有氣喘疾病的70歲羅姓老翁，感冒1週未痊癒，夜咳嚴重並有呼吸急促現象，收治在居住地醫院，末料病情急轉直下，併發肺炎出現呼吸衰竭，轉送中醫大新竹附設醫院急救，急診科和心臟外科團隊啟動葉克膜治療，終於把羅翁從鬼門關搶救回來。

急診科主任游俊豪指出，羅翁因為呼吸道感染引發嚴重氣喘發作，內分泌物增多，且持續收縮的支氣管使體內二氧化碳無法排出，造成高二氧化碳血症及昏迷。

游俊豪說，一般正常人血液二氧化碳濃度為40毫米汞柱，PH值7.4，但羅翁體內二氧化碳超過110毫米汞柱，即使插管使用呼吸器搶救，也無法降低二氧化碳數值，到院時血液PH值已不到7，不及時處理恐引起心律不整或心跳停止等致命性心臟問題，。

急診室接收病患後立刻啟動葉克膜團隊，心臟外科主任翁啟峰迅速置放葉克膜機器，加護病房立即增派照護人力，後續胸腔重症科醫師梁信杰接手治療。

羅翁經過團隊積極搶救，當天二氧化碳數值就恢復正常，意識也回復，2天後移除葉克膜，1個禮拜脫離呼吸器，目前平安出院。

游俊豪提醒，入秋後天氣多變，患有氣喘的民眾隨身要攜帶速效吸入型支氣管擴張劑，出門最後要帶口罩，避免溫差劇變、空氣汙染、黴菌塵蹣、病毒感染等因素，誘發氣喘急性發作。如果感冒症狀都沒改善，甚至夜咳嚴重，呼吸急促，一定要立刻就醫，避免延誤病情。

(中時 )