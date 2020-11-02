新冠肺炎防疫期間，健保署以「口罩供需資訊平台」，參與國發會「109年度政府資料開放應用獎」的「生活（企業）應用組」競賽，榮獲第一名。

健保署署長李伯璋署長表示，健保署在疫情期間於有限時間發揮重要關鍵效益，歸功於歷年持續推動健保醫療資訊雲端查詢系統，及「健保快易通│健康存摺App」免讀卡機註冊功能，為口罩預購鋪路，成為實施實名制的利器。

今年爆發新冠肺炎疫情，為確保民眾有均等購買口罩的機會，政府從口罩生產到銷售跨機關合作，並成立口罩國家隊，健保署在三天有限的時間下，在既有的數位基礎建設上，開發建置「防疫口罩管控系統」作為配售平台，並持續針對民眾需求作優化系統功能。

健保署將重要的開放資料集「健保特約機構口罩剩餘數量明細清單」，結合既有的「健保特約醫事機構－藥局／診所」、「全民健康保險特約院所固定服務時段」資料集（每日更新），供民間社群加值應用。

健保署開發結合地圖、APP、Line、語音助理等多元應用，並置於口罩供需資訊平台，提供民眾依使用習慣自由選擇，且分散查詢流量，並成就台灣模式（Taiwan Model），將公民科技轉化全國人民都用得到的公共建設。

(工商 )