大同今（2）日董事會9票全數通過林文淵出任董事長；新任董事三圓建設董事長王光祥表態，大同修改公司章程增列副董事長，願意出任大同副董事長。王光祥釋出善意，基於禮遇林郭文艷，在今日董事會提臨時動議提出林郭文艷出任大同榮譽董事長及保留大同辦公室。

林文淵強調，大同今日董事會一個議案，就是選任董事長，他已找好具有電機及電腦專長的總經理人選，基於尊重董事，要等13日董事會提出，暫不對外公布人選。新任總經理上任後，會向大同董事會提出短期、中期及長期發展策略。

林文淵表示，他在大同股東臨時會前並未與林郭文艷見過面，從未排斥與林郭文艷見面溝通，直到上週由友人安排，他與林郭文艷見面溝通，林郭文艷希望大同不要瓦解，他則希望大同好，要往前走。由於大同事業體龐大，年底需要審預算比較龐雜，林郭文艷表達願意提供協助之意。

林文淵表示，大同董事有共同目標，要把大同公司治理比之前更好，徵得林郭文艷同意，大同是她的家，她在大同長達40年，大同所有董事一定同心協力，證明之前傳言都是不正確的，大同公司進入新開始，重新擦亮大同。感謝林郭文艷過去40年犧牲，大同董事會今日聘任林郭文艷為大同榮譽董事長，從今之後，大同會往共同發向前進，新任總經理有任何需要，林郭文艷也會提供諮詢。他很歡迎王光祥擔任大同副董事長，要公司先修章程才能擔任大同副董事長，如果王光祥願意，會在大同下一次股東會修改公司章程。

大同下午3點30分發重訊公布，大同法務長趙安協議資遣。對此，林文淵表示，下午三點半才開董事會，人事異動不是他做得決定，當時知道有些震驚。

(工商 )