櫃買中心2日表示，將於11月6日上午9時，舉辦中國信託銀行與永豐銀行可持續發展債券上櫃掛牌典禮，象徵我國永續發展債券市場邁向全新里程碑；典禮邀請金管會主委黃天牧、證期局局長張振山、中國信託銀行、永豐銀行及安永聯合會計師事務所等高層，共襄盛舉。

中國信託銀行及永豐銀行率先發行國內第一批的可持續發展債券，資金用途皆包含具有綠色及社會效益之放款；中國信託銀行主要用於太陽能專案之融資及政府部門專案等融資，分別屬於綠色投資計畫類別中的「再生能源與能源科技發展」、「能源使用效率提升及能源節約」、「溫室氣體減量」、「廢棄物回收處理或再利用」，以及社會效益投資計畫類別中的「社會經濟發展和權利保障」、「可負擔的基礎生活設施」、「基本服務需求」、「可負擔的住宅」。

永豐銀行所募資金用途主要為太陽能設備之融資，以及針對受疫情影響之中小企業融資方案與投資台灣三大方案，分別屬於綠色投資計畫類別中的「再生能源與能源科技發展」及社會效益投資計畫類別中的「創造就業及可以減輕或避免因社會經濟問題所導致失業的計畫」。

櫃買中心表示，本次兩檔可持續發展債券發行量均為10億元，且均為5年期，中國信託銀行及永豐銀行的票面利率分別為0.43％及0.46％，均創下兩家銀行金融債融資成本的歷史新低，獲得投資人熱烈迴響，極具市場指標性意義，藉由國內金融機構率先取得可持續發展債券資格認可與發行上櫃，可望發揮其示範作用，成為市場的標竿案例，兩檔可持續發展債券之詳細資訊將於11月6日同步上線，投資人可至櫃買中心永續發展債券專區（https://www.tpex.org.tw/web/bond/sustainable/?l=zh-tw）參閱，並期待未來有更多企業參與可持續發展債券的發行與投資，不僅可持續壯大我國永續發展債券市場，亦得協助國內產業的成功永續轉型，以創造經濟、環保、社會平權的三贏。

此外，氣候變遷對全球產業及國內企業都是很重要的議題，為推動永續金融，櫃買中心於109年10月已響應支持國際金融穩定委員會轄下之氣候相關財務揭露（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD）工作小組，並加入成為支持者，並已將TCFD納入法規，要求規範一定條件之上櫃公司，應於企業社會責任報告書中，揭露氣候變遷相關風險及機會之治理情況。

(工商 )