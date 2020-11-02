投機炒房者 財長喊話要抑制 18:212020/11/02 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財長蘇建榮2日指出，行政院多次召開跨部會的房市健全會議，並非要打房，而是讓房市穩健發展，因此要運用政策抑制投機性的買房者，以免影響房市。 蘇建榮表示，投機性買房過度發展下，容易導致資產泡沫化，一旦資產泡沫化就會連帶影響金融產業，接著因資金受影響、經濟實體面也會受衝擊。 蘇建榮認為，現在全球面臨疫情，而且疫情仍然在影響全球經濟，不希望投機買房造成房市不健全發展，最後引發金融、實體經濟的問題。 (工商 ) #全球 #房市 #蘇建榮 #買房 #投機 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 社論／蘇貞昌最被討厭的理由 04:102020/11/02 時論廣場 談妥全套1500進房「掏槍」搶流鶯1000 男遭重判7年半 17:162020/11/02 社會 政府清查炒房 營建股仍表現穩健 13:362020/11/02 財經 萊豬大戰 柯酸民進黨內部都搞不定 04:102020/11/02 社會新聞 扼止炒房 內政部首度跨縣市稽查 04:102020/11/02 財經焦點 看屋筆記：桃園定泰清溪翫(個案＋價格分析) 14:542020/11/02 建案開箱-桃園 買方不追價 六都10月買賣移轉月減11% 16:212020/11/02 財經 打炒房！內政部全台大稽查 04:102020/11/02 財經要聞 遏阻炒房 中央地方聯合稽查預售屋 12:152020/11/02 房市新訊 《科技》蘇貞昌：政府資料開放應用 共享時代添效率 17:392020/11/02 財經 財經熱門新聞 大選後美股會崩？專家爆散戶砍光 恐犯下大錯 - 財經 華為最艱難時刻 任正非曝要找這種「兵力」才能打贏 - 財經 想買台積電小心！下300股變300張 違約交割2大補救曝光 - 財經 生技股王爭霸 本周掀牌 - 財經要聞 - 工商時報 美大選倒數！亞股收高氣勢接棒 道瓊期指漲近500點 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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