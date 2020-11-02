財長蘇建榮2日指出，行政院多次召開跨部會的房市健全會議，並非要打房，而是讓房市穩健發展，因此要運用政策抑制投機性的買房者，以免影響房市。

蘇建榮表示，投機性買房過度發展下，容易導致資產泡沫化，一旦資產泡沫化就會連帶影響金融產業，接著因資金受影響、經濟實體面也會受衝擊。

蘇建榮認為，現在全球面臨疫情，而且疫情仍然在影響全球經濟，不希望投機買房造成房市不健全發展，最後引發金融、實體經濟的問題。

(工商 )