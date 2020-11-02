華新科（2492）2日宣布，將以每股30元價格，公開收購閎暉（3311）5～9.9％股權，藉此強化車電布局，實現轉型目標。

以閎暉今日收盤價27.45元推算，華新科的收購價為相當於溢價9.29％。

(工商 )

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