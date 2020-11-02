華新科溢價9.29％ 公開收購閎暉股權 18:222020/11/02 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為華新科董事長焦佑衡。圖／本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華新科（2492）2日宣布，將以每股30元價格，公開收購閎暉（3311）5～9.9％股權，藉此強化車電布局，實現轉型目標。 以閎暉今日收盤價27.45元推算，華新科的收購價為相當於溢價9.29％。 (工商 ) #閎暉 #華新科 #溢價 #公開收購 #股權 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華新科前三季獲利逾一股本 達10.23元 19:092020/11/02 財經 安力可轉債 溢價率105％ 04:102020/11/02 證券．權證 疫情衝擊獲利衰退 晶華Q3EPS 1.59元 前三季累計EPS 3.44元 15:592020/11/02 財經 新北公布第5波違法雇主名單 燿華電子遭重罰51萬元 12:442020/11/02 財經 《生醫股》生華科新冠新藥向美FDA申請二期臨床 08:182020/11/02 財經 生華科新藥獲美Banner Health青睞 向FDA申請治新冠二期臨床 10:452020/11/02 財經 華新科將宣布收購案 市場猜測標的為旗下子公司 17:092020/11/02 財經 《電腦設備》華碩LCD螢幕 Q3勇奪日本市佔第一 11:252020/11/02 財經 《觀光股》晶華Q3獲利反彈1.3倍 將籌設北投晶泉丰旅 16:312020/11/02 財經 連續上班12日不給休 燿華電子遭重罰51萬元 17:172020/11/02 生活 財經熱門新聞 美大選結果已定？華爾街不怕他當選 卻警告災難將來臨 - 財經 大選後美股會崩？專家爆散戶砍光 恐犯下大錯 - 財經 不爽美中脫鉤 矽谷人政治獻金一面倒向「他」 - 財經 美大選倒數1天！科技股暴跌後反彈 美股開盤漲逾350點 - 財經 生技股王爭霸 本周掀牌 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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