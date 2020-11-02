全球巡演超過34年的經典音樂劇《歌劇魅影》，因台灣防疫有成，將成為疫情後全球唯一如期演出的國家。演出團隊包含演員、舞團與技術人員龐大陣容1日全員抵達完畢。本次演出團隊也配合政府防疫政策，開始14天隔離，主辦單位寬宏藝術表示，所有防疫天數與措施一定會配合中央流行疫情指揮中心的規定，就是要讓全台劇迷朋友們放心觀賞演出。

此外，《歌劇魅影》本次來台巡演另一最受矚目的就是飾演女主角「克莉絲汀」的卡莉安沃爾希（Kaley Ann Voorhees），她本次首度跟著團隊來台演出，日前也才剛結束美國紐約百老匯《歌劇魅影》駐團演出。她20歲即雀屏中選演出該角，是史上最年輕的「克莉絲汀」，也讓許多劇迷朋友滿懷期待。

不少粉絲也不斷好奇詢問隔離期間，演員們如何練習，寬宏藝術則透露，演員們每天都會視訊練唱，並安排室內運動與嚴格的飲食把關，維持最佳狀態。隔離結束出關，將安排一連串密集彩排，絕對會將最原汁原味的表演搬上舞台。《歌劇魅影》將於11月19日至12月6日在台北小巨蛋登場，購票請洽寬宏售票。

(中時 )