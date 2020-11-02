觀察世界各地暴力衝突的「國際危機組織」（International Crisis Group,ICG），對即將到來的美國總統大選提出前所未有的警告，擔心美國會因選舉結果發生更嚴重的對立，甚至是武裝暴力。

CNN報導，ICG組織經常報導戰亂國家不穩定情況的原因，他們罕見的對美國提出一份30頁的報告，認為美國已陷入兩極分化的危機，在未來幾天可能面臨「陌生的危險」(unfamiliar danger)。

ICG組織寫道：「儘管美國人已經很習慣如何面對四年一度的競選活動，也就習慣了一定程度的陣營仇恨，但是這一次的選舉不太一樣，拒絕選舉結果的一方有可能因抗議而導致武裝暴力。」

ICG在上週發布的報告中，列出了可能導致選舉日當天(或前後)發生暴力的幾種因，提到網路虛假訊息、仇恨言論的氾濫、美國種族正義的爭議、武裝團體的崛起，以及總統候選人本身的爭議。

該組織主要把「潛在的暴力」責任歸咎於川普總統，因為他長期以來的言論都極有爭議，為了擴大自己個人利益，不惜使社會陷入衝突，這種政治人物在美國歷史上還前無古人。

雖然川普多次聲稱「反對一切暴力」，但是他卻拒絕譴責極右翼團體，再加上他經常引用煽動性言論，使人們懷疑川普是否正在利用這些極右翼團體，做為他的競選工具。

比如說，一些支持民主黨的選民收到恐嚇電子郵件，是極右翼團體所發送，被警告如果在大選中不投票給現任的川普總統將會有怎樣的後果。而川普在最近的幾次發言，表達出一種希望，就是他暗示那些沒有經過民意測驗訓練的支持者，能夠採取恐嚇性的姿態來阻止民主黨支持者的投票。

ICG研究人員還指出，如果選舉結果被延長，或引起選舉爭議，川普就試圖降低郵寄投票的信任度。川普在過去幾次發言，都暗示郵寄投票將導致對他的選情不公。

洛杉磯、紐約等幾個大城市的警察，開始進行長達數小時的特別培訓，內容涉及如何面對龐大群眾，包括使用不致命武力的時機。這在過去30年多年的選舉經驗中，都是沒有發生過的。

擔任選舉造成的動盪，紐約市的一些企業已經在釘窗戶，包括曼哈頓著名的梅西百貨(Macy's )旗艦店，呈現一種山雨欲來風滿樓的氣氛。

ICG在其報告中列出了一些補救措施，例如，專家敦促州地方政府官員「盡可能熟悉在必要時，可以用來防止選民恐嚇的工具和資源」，如果出於特別原因出現打亂投票秩序，則應立即調解與排除。

ICG衝突觀察員還表示，新聞媒體和社交媒體平台，必須小心虛假信息，更不要散播。報告指出，在選舉出現決定性的結果前，不要過早宣布獲勝者，一但出現爭議，必然引發反感。

同樣的，ICG也告誡外國政府不要過早發出賀電。

(中時新聞網)