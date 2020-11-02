殘忍性侵、勒斃馬來西亞籍鍾姓女大生的梁姓兇嫌，上月31日凌晨收押高雄看守所，2天來在裡面吃好睡好、相當平靜，看不出任何愧疚與悔意等情緒。據了解，所方已安排身心科醫師明天（3日）上午替梁嫌會診，進一步評估犯下重大刑案、但情緒異常冷靜的梁男身心狀況。

被害鍾姓女大生的父母皆表示希望兇嫌「一命償一命」，鍾母更說希望「判絞刑」，讓兇嫌體會被勒斃的感覺。不過，曾任警察大學教授的國民黨立委葉毓蘭卻直言鍾女父母願望「一定不會成功」。

葉毓蘭在臉書發文表示，梁男過去有偷竊女性內衣褲前科，精神科醫師說這是「特殊性偏好症」，也就是「他有病」。在台灣，像這樣絕對不會處以死刑，「雖然我們知道他很渣、很可惡，而且非常可能再犯，我們還是沒有辦法！」。

梁男31日凌晨收押高雄看守所，據三立新聞報導，所方表示梁男已經完成健康檢查，不過仍然安排身心科醫師明天（3日）上午會診，進一步評估。高雄第二監獄副典獄長吳照明說，由於梁育誌涉及重大刑案，案後卻又表現得異常冷靜，為了深入了解他的內心世界，3日將安排身心科醫師近一步會診。

(中時新聞網)