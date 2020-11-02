嘻哈歌手PG ONE在聲勢最高之際，爆出和李小璐過夜，隨後又傳出偷吃照片及影片等證據，女方還因此離婚，造成他的人氣一落千丈，一夜之間成為人人喊打的小王，經過了2年時間，PG ONE也慢慢開始在鏡頭前露面，最近接受訪談，首度談到當年的醜聞直言，「錯了就是錯了。」

據《每日人物》報導，醜聞爆發後，PG ONE的事業因此重挫，他坦言全世界都知道發生了什麼，當時的確是做錯了，中間發生什麼事也已經不重要，但什麼事情都有一體兩面，「讓大家再去議論，對他人也是一種二次傷害，我現在真的不想去傷害任何人。」

PG ONE透露，真正讓他低潮的是歌曲《聖誕夜》，被指教唆未成年吸毒，雖然詞不是他寫的、歌也不是他唱的，但為了保護隊員，他還是果斷出來道歉，「大家都在圍攻我，不需要再多一個人出來繼續被罵，我一個人承受這個就夠了。」

面對困境，PG ONE選擇到西安逃離現實，就算奶奶過世，他也無法回家，整個人變得封閉，「我當時有過自殺的想法。我是很愛我的父母的，他們已經很痛苦了，我在想，如果我沒了，他們會更痛苦。」他辛苦打造的事業都沒了，微博也刪了，兩年來非必要不出門，只好做起淘寶網拍。

賈乃亮被戴了大綠帽。(圖/翻攝自微博)

PG ONE的人氣慢慢回溫，又去海外巡演幾場，賺錢幫家裡還債，但至今還沒還完，他也表示「我覺得我無時無刻不處在最壞的結果，習慣了。」但今後他仍會繼續創作最愛的音樂，一番肺腑之言又再度引發話題。

(中時新聞網)