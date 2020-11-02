一名來自英國的19歲少女，考汽車駕照考了4次才終於合格，少女拿到駕照，馬上開心載朋友出去玩，結果竟發生自撞意外，造成車上3名朋友身亡，另外2名朋友重傷，而少女原本面臨3項危險駕駛致死指控，最後無罪釋放。

Newly qualified driver, 19, walks free from court as she is CLEARED of killing three of her teen friends in crash after she drove her over-loaded car into a tree at 50mph

via https://t.co/O0m5rRn74n https://t.co/QjjqERfWJG — doug (@doug79247134) October 31, 2020

少女凱西（Kasey Boulton）考了4次駕照，歷經千辛萬苦，去年初終於過關，去年3月25日，拿到駕照不到一個月的凱西，同時載著5名友人，第一次正式開車上路，想不到發生自撞意外，造成3死2重傷的嚴重車禍，而凱西本人也重傷送醫。

事後，凱西面臨3項危險駕駛致死的指控，在開庭訊問過程中，檢方報告顯示，凱西開車時並沒有喝酒、也沒有服用任何藥物，凱西也自述雖然剛考到駕照，但駕駛過程中，沒有受到朋友干擾，更沒有使用手機，因此檢察官認為，當天車子總共載了6個人，很可能是因為超載，導致車禍發生。

但辯護律師反駁，後來發現其中一個剎車片失靈，也有可能是意外發生主因，對此凱西表示，車子撞向樹木前的事，自己沒有太多記憶，只記得車子突然失控，且當時車速並不快；最後法院裁定，凱西面臨的3項指控罪名不成立，無罪釋放。

(中時新聞網)