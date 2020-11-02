劉冠廷、劉子銓、陳姸霏主演的電影《無聲》自上月15日上映以來，全台突破3000萬票房，超過10萬名觀眾支持，主創團隊更勤跑百場映後座談，與影迷交流，導演柯貞年說：「我太渴望與觀眾對話了，很想知道觀眾看完電影後的想法與疑惑，我們一起討論分享，每一場映後座談我都好期待。」

柯貞年也曝光影迷最常問的2個問題，她說：「每場座談一定會問的兩個問題是『關於貝貝看到的奇幻角色』與『水的意象』，觀眾真的都好專心好仔細，連片中很小的細節都能觀察到。」而問到導演自己最喜歡的一場戲，她則說：「是張誠（劉子銓飾）與貝貝（陳姸霏飾）在野台前淋雨的那一場，水是無形的，2個小朋友透過淋雨象徵重生，他們倆人為了得到『希望』好不容易才走過黑暗，也期盼所有身處於痛苦中的你，一定不要放棄『希望』！」

對於好票房，柯貞年和監製瞿友寧、於蓓華露表達感謝，柯貞年說：「除了感謝全台超過十萬觀眾的支持與鼓勵，還要感謝所有長期致力於推動這些議題的先驅，更要感謝所有付出耐心與愛心的特教老師，期盼這個社會能多一些同理心，少些批判，用自己不再漠視的雙眼去照亮每個黑暗的角落。」

(中時 )