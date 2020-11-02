2020年4月18日台灣爆發敦睦艦隊染疫事件，當時首例23歲軍艦實習生二度到住家附近診所就醫，醫師查覺有異成功勸說他到醫院採檢確診。（馮惠宜攝）

台中市大台中醫師公會1日晚間舉辦醫師節慶祝大會，會中也在市長盧秀燕（中）見證下進行新舊任理事長交接，由前任理事長藍毅生（左）將印信交給新任理事長魏重耀（右）。（馮惠宜攝）

2020年全球籠罩在新冠肺炎疫情中，台灣因防疫有成民眾生活受衝擊不大，回顧4月17日台灣敦睦艦隊爆出群聚感染，台中順風耳鼻喉科副院長周郁文因發現23歲患者症狀不尋常，也揪出艦隊染疫首例，成功防堵疫情在社區擴散，但事後她歷經居家隔離、診所休診、被民眾誤解，她坦言流了好多淚水，但也堅定表示「再來一次，還是會這樣處理」。

台中市大台中醫師公會1日晚間舉辦醫師節慶祝大會及頒獎典禮，台中市衛生局為表彰防疫有功人員，特針對防疫有功醫療院所進行頒獎，周郁文獲頒防疫特殊貢獻獎。雖然時隔半年，她坦承，目前耳鼻喉科診所門診量仍銳減三成，無法與疫情爆發前相比；但談起當時細心發現第一名敦睦艦隊確診患者，不但讓中央疫情指揮中心發現國軍進行出訪任務健保卡未註記防疫漏洞，也成功防堵國內爆發社區感染，還因此被網友封為護國神醫。

周郁文回顧當時勸說23歲軍校生到醫院採檢，對這名年輕病人仍是相當不捨，她說，患者4月15日初診主訴嗅覺失調，4月17日由媽媽陪同再次就醫，她當時就覺得病情不尋常，但患者堅稱從帛琉返國超過一個月，可能是因為軍人職責所在，未能交待敦睦艦隊情事，幸好患者母親在一旁協助勸說，才他放下心防到醫院採檢。

事後診所被迫休診兩周，她和先生也都因此居家隔離14天，但周郁文說，「再來一次我還是會這樣處理」，事後雖然被不解民眾嫌棄，經過診所還特別繞行，她說，流了很多淚，但這件事也讓她更篤定：未來一定要「很認真的面對每一個病人」，才能幫助病人有問題就面對。

(中時 )