嘉義市大樓失火 滿屋雜物釀災 18:262020/11/02 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義市小雅路1棟大樓5樓住家今天下午失火。（讀者提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 失火的屋子裡的客廳及陽台，堆滿許多雜物。（讀者提供） 嘉義市小雅路1棟大樓5樓住家，今天下午3時51分許突然冒出火舌，烈焰從陽台竄出，管理員發現趕緊報案，消防人車火速趕到現場搶救，約15分鐘後控制火勢，經查，屋主外出，滿屋子雜物不知何故起火燃燒。 消防人員在現場疏散6人，初步發現，火燒位置在客廳及陽台，堆滿許多雜物，都是易燃物，燃燒面積約15平方公尺，起火原因有待調查。 (中時 ) #雜物 #現場 #陽台 #消防 #發現 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 林葉亭力挺「眼鏡俠」 20歲兒首度曝光引人噴淚 18:062020/11/02 娛樂 遭爆夜店狂摸辣妹私密處 《無聲》王士豪還原現場 13:212020/11/02 娛樂 莊永明收藏成痴 擺滿2房子 04:102020/11/01 運動天地 中華郵政110年度月曆「意郵未盡」 從集郵發現台灣之美 21:312020/11/02 生活 中市為六都唯一無消防排煙車 陳子敬：以市長第二預備金明年添購 18:012020/11/02 生活 嘉義市斥資1.1億全面整修公園 首座全齡遊戲場啟用 17:112020/11/01 生活 演活老頑童爆紅 72歲秦煌心臟不適 被發現倒在電視台門口 08:142020/11/02 娛樂 彰化市郵局工程害人車爭道 市長林世賢不滿：應將圍籬退縮 20:002020/11/02 生活 7歲男童海邊發現詭異石頭 竟是2.5億年前魚龍化石 18:362020/11/02 搜奇 心情差撕12萬元紙鈔狂撒樓下 莽男被判罰13.5萬 08:342020/11/01 社會 社會熱門新聞 長榮女大生遭擄殺 遇害地前1小時畫面曝光 網看完暴怒 - 社會 彰化桶屍白骨 死者父：早有預感兒子已不在 - 社會 殺害馬籍女大生凶嫌前科曝 葉毓蘭：他有病！絕不會處死刑 - 社會 女大生魂斷異鄉 高大成震怒「3關鍵」揭惡嫌謊言 - 社會 被葉毓蘭說中「有病」？身心科醫師將會診姦殺女大生凶嫌 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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