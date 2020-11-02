失火的屋子裡的客廳及陽台，堆滿許多雜物。（讀者提供）

嘉義市小雅路1棟大樓5樓住家，今天下午3時51分許突然冒出火舌，烈焰從陽台竄出，管理員發現趕緊報案，消防人車火速趕到現場搶救，約15分鐘後控制火勢，經查，屋主外出，滿屋子雜物不知何故起火燃燒。

消防人員在現場疏散6人，初步發現，火燒位置在客廳及陽台，堆滿許多雜物，都是易燃物，燃燒面積約15平方公尺，起火原因有待調查。

(中時 )