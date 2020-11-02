桃園一位吳姓人妻不顧已婚身分，大膽的與同事20年的王姓男子搞婚外情，兩人不畏道德眼光，多次相約甜蜜小旅行，甚至大膽在好友在場時玩起床上運動。吳女的友人眼看吳女丈夫傻傻戴綠帽，忍不住告知兩人姦情才曝光。法院審後，判吳女與王男須共同賠償綠帽夫15萬元。

據判決書指出，吳女與丈夫結婚25年，但她卻在2015年時紅杏出牆，瞞著老公偷情同事20年的王姓男子，期間多次假藉要回娘家照顧母親，長期夜歸或未歸，實則偷偷與小王在外歡愉。

吳女的丈夫原先不以為然，直到吳女的友人實在忍不住她長期外遇，便向吳女的丈夫打小報告，吳夫才驚覺妻子長期夜歸都全是因外面有小王，氣的一狀告上法院求償。

桃園地院在審理期間，吳夫拿出多張吳女與小王的合照與影片，透過影像可見兩人互動如同小情侶般，不僅互餵食物，兩個人之間完全零距離。吳夫甚至還發現妻子曾為小王辦過慶生趴，在派對中兩人開心互飲交杯酒。

吳女的友人也出庭作證，某次她和吳女與其他友人共同出遊時，王男隨後也到場，她與吳女共用一間房，但晚上時王男卻跑到她們的房間一起睡，她甚至爆料，她聽見隔壁傳來棉被晃動的聲音、以及女性的呻吟聲，聲音持續將近半小時才停止，接著則傳來2人相繼前往浴室的聲音，讓他感到相當尷尬。

對此，吳女則辯稱兩人只是友好關係，絕對沒有發生性行為。王男也辯駁喝交杯酒只是泰雅族常見的社交行為。法官審後認定，兩人關係過密，與正常男女朋友無差別，此行為明顯侵犯了原配的配偶權，判須共同賠償15萬元。全案可上訴。

(中時新聞網)