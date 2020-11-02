馬來西亞籍女大生在台南遭殺害一案，引發喧騰大波，外界關注校園安全與警察匿報刑案等議題。警政署長陳家欽2日下午5時緊急召開全國連線「校園安全維護視訊會議」，召集各警政機關首長，提出5大策進作為。陳家欽會中強調，「我們要痛定思痛，從哪裡跌倒，從哪裡爬起來。」務必深刻記取傷痛及教訓，不再讓這憾事發生。

今天下午，警政署臨時召集副署長、刑事局、各直轄市、縣市警察局長、副局長、主任秘書、督察長、分局長、刑事警察大隊長、少年隊長、婦幼隊長等主官，由陳家欽主持視訊會議，檢討現行協助維護校園安全機制，並研訂策進作為。

會議中警政署全盤檢視各警察機關現行協助學校及周邊安全維護工作，要求各警察機關應主動橫向聯繫學校，自大專院校、各級中、小學至幼稚園，找出治安漏洞並積極改善，確保校園師生安全。

陳家欽要求各警局要以最嚴謹的態度、最迅速期限內，提出5項策進作為：

1、杜絕匿報，違者嚴懲：加強受理報案稽核、督導，杜絕任何匿報，今後再發現有任何匿報者，相關幹部一律嚴懲，嚴重者立即調整職務。

2、統合警力，機先妥處：針對重大校園及婦幼被害案件，由刑事警察大隊統合警力，運用科偵技術機先妥處。

3、全面檢視，安全設備：各警察局應主動協助學校檢視校園周邊監錄照明等安全設備，共同建構安全校園環境，辦理情形提縣市政府治安會報追蹤。

4、結合民力，加強巡查：結合學校、警察及運用志工民力等妥適規劃巡守，共同聯合巡查校園周邊。

5、強化聯繫，落實宣導：與學校暢通聯繫管道，共同蒐報及交換網路校安事件情資，落實人身安全宣導。

警政署指出，維護校園及婦幼安全向為警察重點治安工作，面對校園內外發生的暴力犯罪事件，已責請各警察機關均應迅速反應妥適處置，遏止危害擴大，並將持續強化勤務作為與校園安全預警情資蒐報，嚇阻不法行為，預防這類案件再次發生。

陳家欽勉勵各級幹部及基層同仁，「我們要痛定思痛，從哪裡跌倒，從哪裡爬起來，我們要深刻的記取這次的傷痛及教訓，不再讓憾事發生；也不要因為這事件，讓我們警察士氣受到影響。」他說，警察維護治安的能力，在此時更要展現出來，回應民眾對警察的信心及信任。警察永遠是在第一線守護人民安全的尖兵！

(中時 )