住都中心遭民進黨自家立委沈發惠質疑開會吃太好，董監事餐費預算折合每人吃一頓要5000元。國家住都中心發出新聞稿表示，中心因應社會住宅及公辦都更業務大幅成長，有不少非定期召開的各項內外部專案會議，因此編列會議相關餐費，未來將加強編列預算的說明，以利政策遂行。

立法院內政委員會今天審查國家住宅及都市更新中心明年度預算書案，在「住都中心明年編列董事會議及專案會議餐點費」項目中，編列45萬元，相較前一年度編列32.7萬元，增加約12.3萬元。

國家住都中心解釋，明年將陸續興辦社宅數十案，除需定期召開董監事會外，更將與中央各平行單位、各地方政府、銀行機構等單位召開各式專案會議及說明會，預計至少120場次及相關說明會，且因相關會議討論時間通常較長，所以預先編列會議餐費，並無浮濫編列預算浪費公帑情事。

國家住都中心表示，將持續審慎提列預算並加強說明，期望有更多不同領域的菁英，一同加入國家隊的行列。

(中時 )