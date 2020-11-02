苗栗縣政府大力推廣國內旅遊，促進「食、宿、遊、購、行」整體觀光產業發展，並於疫情趨緩之際鼓勵民眾參與戶外活動，首度辦理「跑酷障礙結合越野路跑」，邀請跑酷運動圈內有豐富經驗的秘境獵人徐愷擔任活動大使，2日與苗栗縣長徐耀昌等人，為活動揭開序幕，邀請全國到苗栗體驗趣味體育活動。

2日徐耀昌、立委徐志榮、議長鍾東錦、縣議員楊明燁、余文忠、黎煥強、徐筱菁、通霄發電廠廠長李明道等人共同啟動跑酷越野障礙賽。縣府勞工及青年發展處長彭德俊表示，第1屆「苗栗FUN YOUNG跑酷越野障礙賽」12月19日在通霄飛牛牧場開跑，規畫12公里挑戰組、3公里體驗組，讓跑酷選手與想體驗跑酷的民眾，都能享受具有挑戰及趣味的賽跑，且競賽組總獎金達高達20萬元整。更多活動訊息及報名資訊請上伊貝特報名網，或搜尋【苗栗FUN YOUNG跑酷越野障礙賽】。

苗栗縣政府將於通霄鎮舉行第1屆跑酷越野障礙賽，2日啟動活動邀請全國跑者，到苗栗體驗充滿趣味與挑戰的跑酷越野賽。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府將於通霄鎮舉行第1屆跑酷越野障礙賽，2日啟動活動邀請全國跑者，到苗栗體驗充滿趣味與挑戰的跑酷越野賽。（何冠嫻攝）

徐耀昌表示，通霄鎮有許多知名美景，不只景色宜人，還有建於日治時期的通霄神」、網紅熱門打卡的通霄心形景點、有台灣絕美落日大道之稱的台61線西濱公路通霄段等內行人才知道的好玩好拍的私房景，苗栗首屆跑酷越野障礙賽更在飛牛牧場舉行，在賽道內特別規畫設置10座不同形式竹越野障礙關卡，以跳躍、攀爬、跨越等方式通過障礙，讓跑者在越野闖關同時能欣賞沿途風景。

徐愷說明，苗栗的跑酷越野障礙賽適合各年齡層，讓路跑增加趣味性，民眾也只要帶著熱血的心，就能戰勝路上的簡單障礙，感受跑步樂趣。他更讚飛牛牧場的景致迷人，徐愷分享，拍攝介紹短片當天的天氣很好，加上綠油油草地家牛隻羊群，跑起來很舒服也感覺很特別。

(中時 )