美國總統大選即將當地時間11月3日舉行，由於不確定性因素多，市場多持觀望態度。美國財經名嘴指出，所有人都希望這次選舉結束，所以要為這樣的混亂做好準備，他已預期會看到「職業生涯中最混亂的股市」之一，這是令人困惑的一周，但這也代表機會將比比皆是。

根據《CNBC》報導，該台節目主持人克萊默（Jim Cramer）表示，他已經預期會看到「職業生涯中最混亂的股市」之一，投資人需要為此做準備。他說，目前市場觀望情緒十分濃厚，已連續兩個月呈現走軟的趨勢，但是就算11月3日選舉日結束後，選舉結果仍有可能無法確定，到時美股可能會出現「巨大的混亂」。

Cramer認為，在歷經上一周的拋售潮後，即標普500指數自三月以來最糟糕的一周，想拋售股票恐已為時已晚，但是機會也比比皆是，例如蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）及臉書（Facebook）之類的股票，就因為走跌而出現了「完美的買入機會」，值得大選之後購買持有。

Cramer分析，由於川普勝選可能會激勵股市，拜登勝選可能會讓股市走軟，因此美股周一預料漲勢不易，可在低點持有一些避險；如果拜登勝選，但是勝負十分接近，以至於川普不願服輸的情形下，周三反而會是買入的機會，然後到周五發布非農就業報告時，還會有一次絕佳的買入機會。

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(中時新聞網)