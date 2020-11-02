台南女大生遇害，治安問題成為國際事件。內政部長徐國勇承認「已經一年沒有開治安會報」，國民黨革實院長羅智強今天在臉書大嗆行政院治安會報召集人蘇貞昌「不開會」、台南市長黃偉哲「不扛責」，難怪台南市迎來治安黑暗期。

【政新鮮】女大生遇害基層員警扛責？王世堅譙：蘇獨斷獨行

羅智強在臉書以「蘇貞昌不開會，黃偉哲不扛責，台南迎來治安黑暗期。」為題發文說，內政部長徐國勇今天承認，「已經一年沒有開治安會報」。治安會報實施要點規定，2個月就開一次，如今長達一年沒開會，把全台治安當作兒戲。治安會報召集人，是蘇貞昌。

他說，還記得嗎？陳時中的食安會報也一年沒召開了；中央執政從上到下，螺絲掉滿地，蘇貞昌卻只會「震怒」；再會演，也喚不回一條年輕生命。

羅智強說，去年，蘇貞昌就撂狠話拚治安，說治安不好就將局長拔官；侯友宜挺身而出，說「治安不好應該是首長下台，而不是警察局長」，一肩扛起地方的責任，令人感佩。反觀黃偉哲，事發後一路荒腔走板，不但謊稱該路段「只有2座路燈不亮」，被學生狠狠打臉，更講幹話大讚警察：「就是不會吃案」。

羅智強酸嗆：「蘇貞昌不開會，只會震怒拔官；黃偉哲不扛責，只會說謊神隱；中央地方一條心，難怪台南進入治安的黑暗期。」

(中時 )