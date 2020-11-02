台北國際旅展落幕，晶華國際酒店集團場銷售業績已突破6千5百萬，加上官網提前開賣的線上旅展銷售業績約4千萬，晶華旅展快閃店單日平均都有近百萬元的業績，以及台北館捷絲旅及晶華零售商品的貢獻，集團總銷售額已經衝破1.3億元，與去年相比成長超過35％，成績相當耀眼。

受到疫情影響，消費者轉為將出國度假預算購買國內飯店住宿券，因此單價較高的住宿券銷售狀況也比往年好，例如台北晶華酒店的「郵輪式體驗專案-日本文化之旅禮品券」，兩天一夜7,980元，可入住豪華客房，並享免費參加日本奉茶、節慶浴衣穿搭、以及東京築地魚市的拍賣文化課程。

由於經濟不景氣，許多公司行號也「超前部屬」、趁著年底前最後一波的折扣機會至現場購買尾牙春酒或團體出遊可以使用的優惠票券，因此形成熱銷的狀況。此外，消費者的購物習慣改變也是關鍵之一，越來越多民眾喜歡到網站上買東西，透過現代科技，促使購物更加便利。並且，現在許多消費者有提前規劃渡假行程的習慣，對於購買的票券項目明確，剛好可以在年底這一波線上旅展將需要的票券一次購齊，省時又方便。

晶華酒店集團於台北國際旅展開賣的期間、魅力席捲會場，今年人潮較為集中(以往觀光旅館獨立在四樓，和旅行社以及航空公司…等分開)，消費者更能集中火力購買心儀產品。以晶華酒店集團為例，這幾天的排隊人龍平均都綿延一公里以上，許多品項更是於開展後迅速銷售一空。

分析展場上銷售最為熱烈的品項，晶華酒店的餐券還是最熱門的銷售品項，今年由於增加了「全品項買十送一」的誘因，讓餐券部分的整體銷售增加了一到兩成，最受歡迎的仍然是栢麗廳、泰市場、Just Grill以及三燔本家餐券。

住宿券部分、台北晶華酒店則是一口氣推出八個品項，受到疫情影響，消費者轉為將出國度假預算購買國內飯店住宿券，因此單價較高的住宿券銷售狀況也比往年好，例如台北晶華酒店的「郵輪式體驗專案-日本文化之旅禮品券」，兩天一夜7,980元，可入住豪華客房，並享免費參加日本奉茶、節慶浴衣穿搭、以及東京築地魚市的拍賣文化課程，以上讓住宿券銷售業績一口氣較往年成長三到四倍。

(中時 )