金門白龍潭旁路邊今（2）日發現1條2.5公尺長的緬甸蟒，消防隊據報確認已經死亡，交由縣野生動物救援暨保育協會處理。縣府農林科研判是天氣轉冷在馬路取暖，遭路過車輛輾壓致死，確切死因有待進一步解剖釐清。

今日上午9時許，民眾在光華園白龍潭旁路邊發現這條緬甸蟒，金湖消防隊發現已經明顯死亡，動保協會人員量測長255公分、重9公斤，是一隻成年雌性個體，晶片掃描結果沒有任何紀錄，確認個體未曾遭捕捉過。死因初判是遭車輛重壓致死。

縣府農林科指出，緬甸蟒早期一度被認為是走私丟包或棄養遺留下來的外來族群，但經過台師大研究團隊利用DNA比對，發現金門緬甸蟒與福建沿岸的血緣較為接近，也進一步證明蟒蛇為金門土生土長的原生動物，對抑制島上鼠類繁殖，起到維持生態平衡的功用。

縣府說明，蟒蛇相較於其他蛇類行動緩慢且反應遲鈍，尤其早晚溫度降低，蟒蛇更喜歡在溫暖的水泥地面取暖，如果遇到正在過馬路的蟒蛇，可以禮讓牠們優先通行，並在幾公尺外觀察牠們的行為，無需特別通報處理。若欲加速牠們通過路面的時間，可以用長竿刺激尾部，以降低蟒蛇被其他車輛輾壓的危險。

縣府也建議若發現蟒蛇，可通報消防隊或農林科到場處理，避免發生人蛇衝突的意外事故。

(中時 )