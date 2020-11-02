鄭人碩一鏡到底心酸獨白展現中年男子抑鬱。（甲上提供）

納豆紅茶店哭戲演技炸裂，幕後竟笑料滿點。（甲上提供）

《同學麥娜絲》搶先口碑場開催，11月台北、桃園、台中、高雄、台南會粉絲。（甲上提供）

鄭人碩與納豆因《同學麥娜絲》雙雙入圍本屆金馬獎最佳男配角，他們不約而同表示在拍攝時常常被當下演出的情緒帶動，自然而然就激盪出最真摯的表演，導演黃信堯透露鄭人碩有場一鏡到底的戲拍了近30次，而被剪進電影中的是他唯一一次落淚的鏡頭，導演黃信堯表示：「那場戲只要吃螺絲或表現不對就得重來，原本只是要他表現出中年男子的抑鬱，並沒有預設要哭，因為四十幾歲的人哭也不會讓別人知道，但鄭人碩落淚的那次是情緒最飽滿的時刻。」

此外，導演黃信堯也坦言納豆此次演技大爆發，甚至有了超越劇本的動人演出，不過納豆卻坦言在泡沫紅茶店的哭戲一開始拍得很不順利，他說：「我當下真的很苦惱，就連劇組放飯也吃不下。」而和他對戲的劉冠廷則說：「豆哥對自己要求很高，我身為對手演員當下很想幫他，就幫閉結加了點手勢，但可能我想幫他的心太強烈了，以至於我沒辦法拿捏動作的強度，不只讓劇組人員都笑場，我跟碩哥也有幾次真的憋不住笑。」

頻頻笑場的鄭人碩也表示：「閉結在那邊『嘿…嘿…嘿…』，我真的憋不住，很對不起他們兩個，他們都很賣力在演。」不過納豆反而被劉冠廷激動的演出戳到痛點，他說：「我很感謝冠廷跟人碩，他們給我情緒滿點的演出，讓我講一講台詞就突然很想哭，眼淚就不知不覺掉下來了。」而納豆的義父鍾孟宏導演在這場戲後還對他說了句：「虎父無犬子。」讓納豆坦言聽到這句話就像得到救贖一樣。

電影《同學麥娜絲》由華文創、甜蜜生活出品，葉如芬、鍾孟宏監製，鄭人碩、劉冠廷、納豆、施名帥主演。電影創意來自黃信堯拍攝的紀錄片《唬爛三小》，講述四位高中同學長大後的生活，幽默道出中年男子面對到的的人生困境。為了回饋全台廣大影迷的支持，《同學麥娜絲》也準備啟動「全台同學站出來」搶先口碑場，導演黃信堯將率演員在11月12日到11月15日在台北、桃園、台中、台南和高雄巡迴會粉絲，且只要購買口碑場電影票就能獲得限量珍藏版海報一張。該片11月20日正式上映。

(中時 )