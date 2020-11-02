基隆市政府推動第4條快捷公車，從中山區開往台北南港區，解決學生及上班族通勤需求，目前台北市區監理所已決議通過，仍待公路總局審議通過，預計最快明年上路。

為紓緩基隆往返台北交通運輸需求量，市府已開通3條快捷公車路線，分別為中正信義區2088路線「基隆女中至市府轉運站」、暖暖區1088路線「暖暖至南港展覽館」、中正區1579路線「基隆市中正區至台北市中山區」，總計每月載客達28萬人次，每年達300萬以上人次搭乘，讓基隆市民通行更加便利，也讓更多外縣市民眾搭乘到基隆觀光旅遊。

市議員張秉鈞表示，快捷公車除了可以解決學生及上班族通勤需求，同時可串連中山區景點，帶動西岸的整體觀光發展，盼公路總局能盡速通過審議，此外，建議快捷公車一定要經過中和交流道，因和慶里、中和里、德和里、德安里居住人口佔中山區居住人口近5成，約2萬人，若從其他交流道通行台北，會喪失許多居民通車權利，運量也會有所影響。

交通處表示，第4條快捷公車從基隆火車站發車，經中山一路、中山二路、中華路、文化路、復興路，再從國道3號汐止新台五路交流道，下接大同路到南港港，建議尖峰時段每20分鐘發1班車，離峰時段30至40分鐘1班車，車程約35分鐘，初估運量每天3千人次以上搭乘。

(中時 )