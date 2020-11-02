台中市長盧秀燕出席梨山分隊揭牌儀式，並率市府團隊及民代祈福。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕提到梨山消防分隊新廳舍歷經3任市長、3位消防局長。（王文吉攝）

台中市消防局第二大隊梨山分隊廳舍啟用近40年，歷經地震、颱風等天災，建物嚴重受損，市府與中央合力挹注近7千萬元遷建廳舍。市長盧秀燕今日出席揭牌，盼新廳舍完成後，進一步提升和平區的救災效能；消防局表示，市府致力優化消防軟硬體設施，將持續努力提供市民更優質的服務。

盧秀燕表示，山區運輸器材不易，且受限於國家公園土地規劃跟審查標準，要在梨山地區興建廳舍比平地困難得多，梨山消防分隊新廳舍歷經3任市長、3位消防局長，2014年開始規劃並於設計完後興建，終於讓梨山分隊在今天有一個「新家」，讓消防同仁、志工工作之餘能休息、進修。

盧秀燕說，不僅要感謝歷任市長、消防局長，她也藉此機會感謝消防人員、義消人員、鳳凰志工、婦女防火宣導隊為防災救護工作的付出，並勉勵梨山分隊未來持續守護市民，打造和平地區健全的安全維護體系。

盧秀燕提到，中央自去年10月宣布山林解禁政策，加上今年受疫情影響，登山人數大增，伴隨的山難狀況也層出不窮。截至今年10月8日，梨山分隊已執行山域救援任務26次，共動員185人次，成功救援26人。無論是有「死亡稜線」之稱的中央尖山山域、雪山主峰的雪地救援，梨山分隊弟兄都能順利完成任務，感謝消防同仁的努力付出。

內政部消防署副署長蕭煥章表示，中央致力完善各縣市消防設備，目前台中除梨山分隊已完成拆除重建工程，太平分隊也在進行耐震補強，且除廳舍外，中央也編列超過8千萬元經費，協助台中汰換老舊救護車輛，未來將持續挹注經費補助各縣市資源，盼透過中央地方共同努力，提升消防戰力及同仁執勤安全。

消防局說明，梨山分隊新廳舍針對消防救災特殊需求及空間機能做完善規劃設計，除提供現代化、多元化的消防隊使用及訓練空間，外觀設計更以山巒造形意象，以鋼構包覆建築物，代表著救災救護的能量深植梨山。

消防局進一步說明，梨山消防分隊舊廳舍於民國69年完工，落成啟用至今已近40年，歷經天災，建物已嚴重受損，傾斜約3至5度，且現址面積狹小僅395.9平方公尺，執勤室及消防器材存放空間不敷使用，市府為提升救災品質並顧及消防工作需求，於省道台8線旁和平區梨山段148及148-34地號另建新廳舍。

梨山消防分隊新廳舍為地上3層鋼筋混凝土建築物，總樓地板面積約為1,062平方公尺，內含值班台、車庫、辦公室、廚房、會議室、健身房、備勤室等，107年3月動工，今年3月完工、8月完成驗收，工程總經費約6,874.6萬元，其中前瞻計畫補助約為1,874.6萬元、市庫支出5,000萬元。

今日揭牌儀式包含市議員林榮進、朱元宏、冉齡軒、黃仁；內政部消防署副署長蕭煥章、消防局副局長戴峻焜、新聞局長黃國瑋、研究考核發展委員會主任委員吳皇昇、市府原住民事務委員會主任委員林益陸均到場見證。

(中時 )