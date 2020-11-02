每天都至少得花8小時的工作，是否給你不小的壓力？為了能妥善抒發工作壓力，布置辦公桌可說是不少上班族的秘訣心法。羅技近期在台上市的旗艦級滑鼠MX Anywhere 3，在頂規功能中覆上三色外觀，為冷冰冰的科技產品帶來更多溫度。

MX Anywhere 3歸屬於羅技MX系列，屬於旗艦級滑鼠，具有不少亮眼功能。包含搭載羅技獨家Darkfield先進光學追蹤技術，幾乎可在所有材質上進行追蹤，毛巾、衣服、鏡子，甚至是玻璃表面都能完美攻克，讓你在各處都能行動辦公不受限。全新MagSpeed電磁捲動滾輪擁有1秒1,000行的捲動速度，同時採用精密加工鋼材，讓滾輪擁有優異觸感及近乎靜音的特性，所搭載Smartshift技術更可手動切換分段與自由捲動模式，忙碌滾動滑鼠時也不用擔心對身邊同仁帶來噪音困擾。

旗艦款MX系列商品搭載的獨家Flow技術，MX Anywhere 3也支援，可在不同電腦之間進行檔案傳輸，並相容於 Windows、macOS、和 Linux等多種作業系統，而Easy-Switch功能更可於多達3個裝置之間快速切換，在桌機、筆電或平板等不同裝置間使用，提升工作效率。MX Anywhere也升級採用USB Type-C快速充電技術，充電1分鐘便能持續使用3小時。

不同於過往旗艦級MX滑鼠都採用黑色為主要基調，MX Anywhere 3提供了玫瑰粉、石墨灰及珍珠白三色。透過媒體專屬開箱版本，可以看見玫瑰粉色完美與粉嫩花朵融合為一體。禮盒還藏有小型機關，打開後右側能像小型櫥窗一樣展示MX Anywhere 3，左側加上了乾燥花與展示架，並貼心寫上完整的功能特色，禮盒置放家中有如精巧擺飾。

羅技旗艦級滑鼠MX Anywhere 3禮盒外型有如小型的行李箱。(黃慧雯攝)

羅技旗艦級滑鼠MX Anywhere 3禮盒右側加上燈光，展開禮盒就能發現。(黃慧雯攝)

羅技旗艦級滑鼠MX Anywhere 3禮盒右側滑鼠下方有連接線等配件。(黃慧雯攝)

羅技旗艦級滑鼠MX Anywhere 3禮盒左側。(黃慧雯攝)

羅技旗艦級滑鼠MX Anywhere 3。(黃慧雯攝)

10/22起羅技 MX Anywhere 3三色新品在全台通路開賣，建議售價新台幣$2,990元。入手後登錄有機會獲得Dyson Airwrap造型捲髮器與第六代Apple Watch等多項粉嫩好禮，以及限量張景嵐簽名滑鼠。

(科技)