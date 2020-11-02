每天都至少得花8小時的工作，是否給你不小的壓力？為了能妥善抒發工作壓力，布置辦公桌可說是不少上班族的秘訣心法。羅技近期在台上市的旗艦級滑鼠MX Anywhere 3，在頂規功能中覆上三色外觀，為冷冰冰的科技產品帶來更多溫度。

MX Anywhere 3歸屬於羅技MX系列，屬於旗艦級滑鼠，具有不少亮眼功能。包含搭載羅技獨家Darkfield先進光學追蹤技術，幾乎可在所有材質上進行追蹤，毛巾、衣服、鏡子，甚至是玻璃表面都能完美攻克，讓你在各處都能行動辦公不受限。全新MagSpeed電磁捲動滾輪擁有1秒1,000行的捲動速度，同時採用精密加工鋼材，讓滾輪擁有優異觸感及近乎靜音的特性，所搭載Smartshift技術更可手動切換分段與自由捲動模式，忙碌滾動滑鼠時也不用擔心對身邊同仁帶來噪音困擾。

旗艦款MX系列商品搭載的獨家Flow技術，MX Anywhere 3也支援，可在不同電腦之間進行檔案傳輸，並相容於 Windows、macOS、和 Linux等多種作業系統，而Easy-Switch功能更可於多達3個裝置之間快速切換，在桌機、筆電或平板等不同裝置間使用，提升工作效率。MX Anywhere也升級採用USB Type-C快速充電技術，充電1分鐘便能持續使用3小時。

不同於過往旗艦級MX滑鼠都採用黑色為主要基調，MX Anywhere 3提供了玫瑰粉、石墨灰及珍珠白三色。透過媒體專屬開箱版本，可以看見玫瑰粉色完美與粉嫩花朵融合為一體。禮盒還藏有小型機關，打開後右側能像小型櫥窗一樣展示MX Anywhere 3，左側加上了乾燥花與展示架，並貼心寫上完整的功能特色，禮盒置放家中有如精巧擺飾。

羅技旗艦級滑鼠MX Anywhere 3禮盒外型有如小型的行李箱。(黃慧雯攝)
羅技旗艦級滑鼠MX Anywhere 3禮盒外型有如小型的行李箱。(黃慧雯攝)
羅技旗艦級滑鼠MX Anywhere 3禮盒右側加上燈光，展開禮盒就能發現。(黃慧雯攝)
羅技旗艦級滑鼠MX Anywhere 3禮盒右側加上燈光，展開禮盒就能發現。(黃慧雯攝)
羅技旗艦級滑鼠MX Anywhere 3禮盒右側滑鼠下方有連接線等配件。(黃慧雯攝)
羅技旗艦級滑鼠MX Anywhere 3禮盒右側滑鼠下方有連接線等配件。(黃慧雯攝)
羅技旗艦級滑鼠MX Anywhere 3禮盒左側。(黃慧雯攝)
羅技旗艦級滑鼠MX Anywhere 3禮盒左側。(黃慧雯攝)
羅技旗艦級滑鼠MX Anywhere 3。(黃慧雯攝)
羅技旗艦級滑鼠MX Anywhere 3。(黃慧雯攝)

10/22起羅技 MX Anywhere 3三色新品在全台通路開賣，建議售價新台幣$2,990元。入手後登錄有機會獲得Dyson Airwrap造型捲髮器與第六代Apple Watch等多項粉嫩好禮，以及限量張景嵐簽名滑鼠。

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(科技)

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