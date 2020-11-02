對男人而言，性愛不只是發洩欲望的管道，更可以「感覺自己像個男人」，同時還能「減輕焦慮不安的情緒」，並且「調適生活壓力」。也因此，一旦男人在性愛上面得不到滿足，就會產生嚴重的「性焦慮」，為了降低焦慮感，男人會嘗試各種不可思議的方法，甚至養成「危險的性偏好」的習慣。危險的性偏好(Paraphilic Disorder)指的是，「性對象」和「性目的」的不恰當。有「危險的性偏好」的人會重複下面這些行為以引起性興奮：

＊ 戀物者迷戀非人類的物品。

＊ 會為自我或他人帶來痛苦或羞辱。

＊ 性的對象是小孩或其他不為一般所接受的對象。

＊ 有性偏好的人百分之九十五是男性。

＊ 一旦形成偏好，會表現出極穩定的「性趣」。

＊ 有性偏好者跟社會的關係多半很疏離。

＊ 性偏好者普遍給人不成熟感。

＊ 性偏好者很多有性功能障礙。

有戀物偏好的人必須透過某種「無生命」的物品，才能引發性興奮或性高潮

他們缺乏和真實的人產生性快感的追求熱度，反而對「所戀物品」懷著高度的興奮感，而且時間持續六個月以上，反覆對「所戀物品」出現強烈的性衝動及性幻想。倘若他們所戀的是異性的衣物，戀物癖者通常會穿戴那些衣物自慰，或從事性行為。他們大多是異性戀者，對自己的生理性別不會有認同的問題。

曾有戀物偏好者靠著一根長長的竹竿，到處偷竊女性的貼身衣物，由於他幾乎每天都在固定的地點竊取女性內衣，早就被監視器拍下臉孔，警方依照線索，循線逮捕到他。而「被戀的物體」，最常見的就是女性的貼身內衣，此外，襪子和鞋子也是戀物癖者的所愛。

在台灣曾看過有戀物偏好者對女性高跟鞋有特殊愛好，常常潛入公寓偷竊女性住戶的高跟鞋，數量多達五百多雙，由於數量實在太多，他還特別挪出家裡的兩個房間來堆放偷來的鞋子，直到警方上門查詢，同住在一個屋簷下的媽媽對這樣的狀況卻毫不知情，可見母子關係有多疏離。

曾經有在外租屋的女學生的貼身內衣物常常不翼而飛，詢問我該怎麼處理比較好？而當我請她去報警的時候，女學生認為，反正這些貼身衣物找回來也不敢再穿，就不用如此麻煩警察先生了。

這樣的想法有可能將自己置於險境而不自知，因為從剛剛提到的案例中就會發現，戀物偏好者常常會在固定的地方偷竊，萬一哪天不期而遇可是很危險的。更值得擔心的是，戀物偏好者常常藉由性幻想滿足性慾望，所以，很可能「你不認識他，而戀物偏好者是認得你的」，要是有一天幻想已經無法滿足他，而直接來找你的時候，還是有潛藏的危險性。

性偏差行為者的心理特徵

性偏差行為者通常比較年輕，社交技巧不足，比起同年齡的人，較少有與異性交往的經驗，特別是建立親密關係的技巧，他們普遍缺乏循序漸進培養親密關係的能力。此外，不健全的親子關係，連帶也會造成不成熟的人格發展，他們也經常產生強烈的自卑感和無法勝任感。性偏差行為的人對自己的感受多半是極度嫌惡的，既討厭自己的偏好，又控制不了自己的行為。性偏差行為的人往往缺乏正確的性知識，他們對性充滿好奇，卻又沒有適當管道了解健康的性知識，於是便透過不健康的A片吸收到錯誤性知識，在行為上有樣學樣，漸漸形成扭曲的性價值觀。

但遺憾的是，在台灣要推廣不同年齡層的性教育，一直遭到社會大眾的誤解，事實上，性教育不止是探討性生理與性行為，或只是論談兩性行為的狹隘範疇，而是一種人格教育、全人教育，教導我們如何做一個適應社會的男人或女人；更教導我們如何了解自己的身心狀況，同時尊重別人的身體自主權，有健康的心理才有可能經營幸福的親密關係。

作者簡介/林萃芬，松德精神科診所諮商心理師。（網頁編輯梁惠明）

(中時新聞網)