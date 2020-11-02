苗栗市81歲劉姓老嫗日前中午吃完中餐後，想外出散步，便獨自一人從「北苗」家中走到「南苗」，因年事已高，忘記回家的路最後體力不支，坐在公車站牌下，路人察覺有異，立即報警協助，經員警多方查證後，查出老嫗住處並護送返家。

苗栗分局南苗派出所警員徐明彤、黃楷祥於30日傍晚近4時許接獲民眾報案，立刻趕抵現場，發現老嫗年事已高，加上有些失智情形，先讓老嫗坐上巡邏車，回派出所休息，並且提供飲水。

警方以警政查詢系統及相關建檔資料交叉比對後，查出老嫗的年籍資料，並將老嫗安全護送返家交由女兒照顧。老嫗女兒表示，平時都陪同母親外出，當日母親吃完中餐後獨自外出並未告知她，以為母親只是在附近走走，沒想到竟走到8、9公里遠外的南苗市區，可能因體力不支只好坐在地上坐著休息，幸好有路人發覺幫忙報案。老嫗女兒見到母親安全無虞返家，卸下心中的擔憂，對於警方的幫忙感到萬分感謝。

苗栗警察分局分局長楊贊鈞表示，同仁於巡邏勤務第一時間發揮同理心護送老嫗返家，避免可能的危險，為民服務精神殊值嘉許；同時也呼籲社會大眾，家中如有失智、老化或容易迷途者，除應特別照料或配戴手環嚴防走失，更應在其身上留下可資辨識身分或至分局偵查隊建立指紋檔案，萬一走失可讓處理員警能更順利、迅速找到家屬，協助返家。

(中時 )