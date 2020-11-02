大陸國務院金融穩定發展委員會（金融委）10月31日召開專題會議，會議強調要按照五中全會作出的戰略部署，紮實做好金融改革開放各項工作。
據中國人民銀行旗下事業單位《金融時報》報導，中國郵政儲蓄銀行研究員婁飛鵬認為，此次會議強調建設現代中央銀行制度，提高金融科技水準，處理好金融發展、金融穩定和金融安全的關係，以及全面推行股票發行註冊制，建立常態化退市機制，既是亮點，又是今後金融改革發展的重點，還充分體現了五中全會建設科技強國、平安中國的精神。
面對複雜的國內外形勢，科技創新已成為大陸未來經濟持續增長的核心動力。五中全會對科技創新給予高度關注，將其擺在各項規劃任務的首位，進行重點部署，提出要堅持創新在現代化建設全域中的核心地位，把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐。
由此來看，未來金融政策需關注如何鼓勵金融機構加大對創新企業的支持力度，金融機構也將創新產品體系，抓住發展機遇。金融委此次會議也強調，要構建金融有效支持實體經濟的體制機制，提升金融科技水準，增強金融普惠性。
(旺報 )
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